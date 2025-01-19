منتخب الجودو يحصد ذهبيتين في «الدار البيضاء»

أبوظبي (الاتحاد)

استهل منتخب الجودو مشواره في افتتاح بطولة كازابلانكا الدولية المفتوحة لكبار الجودو بحصد ذهبيتين في اليوم الأول لمنافسات البطولة، التي تقام بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بمشاركة 25 دولة من مختلف القارات، في مقدمتهم 5 منتخبات عربية ممثله في منتخبات الإمارات، الكويت، تونس، جيبوتي، بجانب منتخب المغرب الشقيق الذي شارك بـ59 لاعباً ولاعبة.

ونجح منتخبنا الشاب، الذي يشارك بـ3 لاعبين في اعتلاء قمة البطولة بجانب المنتخب الهندي، الذي يمتلك نفس رصيد منتخبنا، بجانب ميدالية برونزية، وقد انتهت مبارياته، بينما تبقت لمنتخبنا مباراة واحدة للاعبنا سليمان إبراهيم في منافسات وزن تحت 90 كجم، والتي تجمعه مع اللاعب المغربي إسماعيل بلقايد.

وشهدت الجولة الافتتاحية فوز لاعبنا الشاب ناجي كازيبك، الذي يشارك للمرة الأولى في المنافسات الخارجية على بطل منتخب تونس المخضرم دويني فرج (33 سنة)، وقد واجه بعده بطل المغرب محمد جغاليف في دور الـ16، وبالرغم من المؤازرة الجماهيرية المغربية، استطاع بطلنا الشاب مواصلة انتصاراته ليحقق الفوز بكل جدارة، ليقابل بطل فرنسا فينسيت سورجياتي، ثم نجح في تحقيق الفوز واعتلاء صدارة تلك المجموعة، التي نقلته للدور قبل النهائي بفوزه على لاعب الاتحاد الدولي للجودو زامبا توف ليتفوق عليه، ليقابل بطل المغرب بولعيش مبارك أبو الفدا، ونجح لاعبنا في التفوق عليه بكل جدارة محرزاً أولى ميداليات منتخبنا الذهبية.

وشهدت منافسات وزن تحت 66 كجم لفئة الوزن الخفيف، تفوق لاعبنا كريم عبد اللطيف المصنف الأول لوزن تحت 73 كجم في بداية مشواره بالفوز على لاعب هونج كونج وتشون يو، متخطياً كذلك اللاعب الهولندي ثيسن نيليز، ثم المغربي الشاب حسن دكالي على المركزين الأول والثاني، وكان الفوز الذهبي الثاني لمنتخبنا، الذي وضعه في صدارة المنتخبات العربية.

وتوجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بالتهنئة إلى منتخبنا، على الإنجاز المشرف للرياضة الإماراتية في بطولة المغرب الشقيق، مؤكداً أن الرياضة الإماراتية وبدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، ظلت تحقق الإنجازات الرياضية الوطنية، برفع علم دولة الإمارات في مختلف المحافل، وهي تخطو بثبات نحو تحقيق الأهداف المرجوة بأبطال يمتلكون القدرة والعزيمة لبلوغ منصات التتويج.