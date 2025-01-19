سلوت: ليفربول ضرب توقعاتي!



لندن (د ب أ)



قال آرني سلوت مدرب ليفربول، إن لاعبيه أثبتوا خطأ توقعاته، بعد الفوز 2-صفر على برنتفورد بهدفي داروين نونيز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتزع ليفربول ثلاث نقاط ثمينة، في إطار مساعيه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية بنظامه الجديد، ليكسر سلسلة من تعادلين متتاليين أمام مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست.

وأكد سلوت، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بالطبع ساورتني بعض الشكوك في إمكانية الفوز». وأضاف المدرب الهولندي «قبل تسجيل الهدفين بدا الأمر لي، وكأنني أشاهد إعادة لمباراتي مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست».

وتابع مدرب ليفربول «لقد أهدرنا الكثير من الفرص في المباريات الأخيرة، وبعدما واصلنا إهدار الفرص أمام برينتفورد استبعدت أن نسجل في آخر خمس دقائق، ولكن اللاعبين أثبتوا خطأ توقعاتي مجدداً».

وأشاد آرني سلوت بالمهاجم الأوروجواياني داروين نونيز الذي سجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مؤكداً أن اللاعب يقدم أداءً جيداً، رغم أن أغلب مشاركاته من على مقاعد البدلاء.

وقال سلوت «أعتقد أن نونيز يقدم أداءً جيداً هذا الموسم، ويسجل الأهداف».

وأتم مدرب ليفربول تصريحاته «إنه يعمل بجدية من أجل الفريق، ويتنافس مع لاعبين متميزين للغاية، لذا فهو لا يشارك أساسياً في كل المباريات، وأنا سعيد للغاية بمستواه».