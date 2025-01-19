جوف تحصد مكافأة «الضربات الشرسة»!



ملبورن (رويترز)



عوضت كوكو جوف تأخرها بمجموعة لتهزم بليندا بنتشيتش 5-7 و6-2 و6-1، لتتأهل لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتوسع سلسلة انتصاراتها منذ بداية الموسم إلى تسع مباريات متتالية.

وفازت السويسرية بنتشيتش «المصنفة 294» عالمياً في عودتها إلى المنافسات، بعد إنجاب طفلتها، بسبع من ثماني مباريات خاضتها مع جوف، وأظهرت سبب ذلك عندما فازت بالمجموعة الأولى تحت الشمس الساطعة في ملعب رود ليفر.

لكن الأميركية المصنفة الثالثة جوف، التي لم تخسر أي مجموعة من قبل في 2025، بدأت المجموعة الثانية بقوة، وحصلت على مكافأة من ضرباتها الأكثر شراسة، عندما أدركت التعادل في المجموعات 1-1.

وحصلت بنتشيتش على فرصة لكسر إرسال جوف في الشوط الافتتاحي للمجموعة الفاصلة، لكن بطلة أميركا المفتوحة 2023 أغلقت الباب، قبل أن تكسر إرسال منافستها، وتتقدم 3-1، بعد أن وقف حبل الشبكة مرتين ضد منافستها.

وبدا أن اللاعبة السويسرية «27 عاماً» قد فقدت الأمل بسبب سوء حظها، وفازت جوف بآخر ثلاثة أشواط، لتضمن الفوز وتضرب موعداً في دور الثمانية مع الإسبانية باولا بادوسا التي تغلبت على الصربية أولجا دانيلوفيتش 6-1 و7-6.

وقالت اللاعبة الأميركية (20 عاماً) «أعتقد أنها قدمت أداءً رائعاً في المجموعة الأولى، وكان من الصعب بالنسبة لي أن أكون أكثر هجومية، بشكل عام أنا سعيدة بالطريقة التي لعبت بها، المجموعة الأولى كان من الممكن أن تسير في مصلحتي ببضع نقاط إضافية، ولعبت بشكل أكثر شراسة في المجموعة الثانية، ثم عدت لتقديم أفضل ما لدي في المجموعة الثالثة».

ولن تكون جوف سعيدة تماماً بارتكاب تسعة أخطاء مزدوجة في ضربة الإرسال من إجمالي 45 خطأ سهلاً، ولا بنسبة نجاح في إرسالها الثاني بلغت نحو 40 بالمئة، إذ تتطلع إلى معادلة مسيرتها للدور قبل النهائي في ملبورن العام الماضي على الأقل.

وقالت جوف «عملنا بجدية خلال فترة ما بين المواسم، ومن الواضح أن هناك الكثير مما يتعين علي القيام به لتحقيق هدفي، ربما قبل عامين، إذا خسرت المجموعة الأولى، ربما كنت أخسر المباراة، وأتذكر أن والدي قال «يتعين علينا أن نجعلك أقوى، وكنت أحاول فقط أن أضع نفسي في موقف يسمح لي بمغادرة الملعب وأنا فخورة بنفسي».