«الرياضات الجوية» ينظم بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات في أبوظبي ودبي

أبوظبي (الاتحاد)



ينظم اتحاد الرياضات الجوية «النسخة الجديدة» من بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات 2025، من 20 إلى 26 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب من نخبة الرياضيين العالميين.

وتعد هذه البطولة، التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع EASA، واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية في مجال القفز الحر، حيث تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين، الأولى تُقام في منشأة «كلايم»، أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم، بجزيرة ياس بأبوظبي، من 20 إلى 24 يناير، وتشمل منافسات القفز الحر الداخلي، بينما تُقام المرحلة الثانية في موقع «سكاي دايف دبي» من 25 إلى 26 يناير، وتتضمن منافسات القفز الحر الخارجي.

وأوضح الاتحاد أن التخصصات التنافسية في القفز الحر الداخلي تشمل التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 16 قافزاً، والتشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر - الحدث المزدوج، إضافة إلى التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 8 قافزين.

وتتضمن منافسات سباق القفز مجموعة من الفئات، ممثلة في المطاردة الفردية، وسباق التتابع، والسباق النهائي.



وأكد اتحاد الرياضات الجوية أن البطولة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة رياضية عالمية، ودعم رياضة القفز الحر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتسعى البطولة لاستقطاب نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم للمنافسة في منشآت رياضية متطورة مثل «كلايم»، الذي يضم أكبر نفق هوائي في العالم، وسكاي دايف دبي، أحد أفضل مواقع القفز الحر عالمياً.

وأشار الاتحاد إلى أن البطولة تُعد فرصة فريدة لتعزيز السياحة الرياضية في الإمارات، مؤكداً أن التنظيم الاحترافي لمثل هذه الفعاليات يُسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة رياضية رائدة تستقطب أهم الأحداث العالمية.