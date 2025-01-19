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الرياضة

الجزيرة وقطر.. «قمة الصدارة» في «عربية الطائرة»

الجزيرة وقطر.. «قمة الصدارة» في «عربية الطائرة»
19 يناير 2025 13:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يلتقي الجزيرة مضيفه قطر القطري، في الساعة الثامنة مساء غد الاثنين، على صالة عبدالله بن سحيم بنادي قطر، في قمة ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة، فيما يترقب بني ياس نتيجة مباراة السويحلي الليبي والسلام العُماني في «المجموعة الأولى»، ضمن «النسخة الـ43» من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويشهد ختام الدور الأول لـ«عربية الطائرة»، التي يستضيفها نادي قطر بدعم من الاتحاد القطري للكرة الطائرة، بمشاركة 15 فريقاً تمثل 9 دول عربية، إقامة 7 مباريات اليوم، تشمل إلى جانب الجزيرة وقطر، السويحلي الليبي والسلام العُماني، ومباريات غزة الفلسطيني وبرقان الكويتي في «المجموعة الرابعة»، والأهلي المصري والشرطة العراقي، وأربيل العراقي ودار كليب البحريني في «المجموعة الثالثة»، والهلال الليبي والزمالك المصري، والسيب العُماني والكويت الكويتي في «المجموعة الثانية».
واحتل «فخر أبوظبي» المتفوق على غزة الفلسطيني «3- صفر»، في الجولة الثانية، المركز الثاني في «المجموعة الرابعة» برصيد 5 نقاط، خلف قطر المتصدر وله 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الثانية على برقان بنتيجة ثلاثة أشواط، مقابل نقطة لبرقان في المركز الثالث، وغزة في المركز الرابع والأخير بلا نقاط.
من جهته، يترقب بني ياس المتفوق في الجولة الثانية على السويحلي «حامل اللقب» 3-2، مواجهة السلام والسويحلي، في ختام الدور الأول للمجموعة الأولى والتي تضم ثلاثة أندية، ويتصدر السلام المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطتين لبني ياس «الوصيف»، والسويحلي في المركز الأخير برصيد نقطة.
وتتواصل منافسات «عربية الطائرة»، بإقامة ربع النهائي الأربعاء المقبل، حيث يلتقي متصدر «المجموعة الأولى» وصيف «المجموعة الثالثة»، فيما يلعب متصدر «المجموعة الثانية» أمام وصيف «المجموعة الرابعة»، ومتصدر «المجموعة الثالثة» أمام وصيف «المجموعة الأولى»، ومتصدر «المجموعة الرابعة» أمام وصيف «المجموعة الثانية».
وتقام في المقابل مباريات نصف النهائي، وتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن الجمعة المقبل، على أن تختتم البطولة السبت بمواجهة النهائي، وتحديد المراكز من الثالث إلى الثامن.

 

الإمارات
الكرة الطائرة
الدوحة
قطر
الجزيرة
بني ياس
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