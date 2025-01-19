10 أندية تبيع 1850 لاعباً في «الميركاتو الشتوي»!



معتز الشامي (أبوظبي)



رغم أن الانتقالات الشتوية في الدوريات العالمية تعد بطيئة، مقارنة بنافذة الانتقالات الصيفية في كل موسم، فإنه يُتوقع لها دائماً المزيد من الزخم خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يغادر ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد هذا الشهر، وانتقل خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان، ويحتاج أرسنال إلى تعزيز خياراته الهجومية، لتجنب موسم آخر بلا ألقاب.

وتعد «نافذة يناير» أقصر من «الميركاتو الصيفي»، من حيث إنفاق الأموال، حيث تقوم الأندية بتحديث صفوفها في «الشتوية»، من أجل إصلاحات قصيرة الأجل «غالباً صفقات إعارة».

وكشف موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، ترتيباً استثنائياً يضم أكثر الأندية حصداً للأموال من مبيعات اللاعبين في «انتقالات يناير» الشتوية لكل موسم منذ عام 2000.

وخلال ربع قرن جاءت 10 أندية في صدارة الأكثر مبيعاً للاعبين في «الميركاتو الشتوي»، منذ عام 2000 بإجمالي 1850 لاعباً!.

اكتسب بنفيكا سمعة طيبة في تطوير المواهب وجمع أكبر دخل من انتقالات يناير خلال القرن الحالي، ونال العملاق البرتغالي 446 مليون يورو من مبيعات اللاعبين، بما في ذلك انتقال فرنانديز بقيمة 121 مليون يورو إلى تشيلسي، وهي واحدة من صفقتين فقط في يناير تجاوزت كل منهما 100 مليون يورو.

وحل تشيلسي في الترتيب الثاني بإنفاقه الكبير على مدار المواسم الأخيرة، ولكنه بارع أيضاً في الاستفادة من اللاعبين، وجمع 362 مليون يورو، حيث غادر دييجو كوستا وأوسكار «ستامفورد بريدج» في يناير مقابل 60 مليون يورو.

ويأتي ليفربول في المرتبة الثالثة بـ306 مليون يورو، إذ انتقل كوتينيو مقابل 135 مليون يورو إلى برشلونة عام 2018، بما يمثل أكثر من 35% من المبلغ الإجمالي.

ومن المدهش أن يحتل جنوى الإيطالي المركز الرابع بـ231 مليون يورو، إذ حققت صفقة البولندي كريستوف بياتيك رقم النادي القياسي في يناير بقيمة 35 مليون يورو.

وحل بوروسيا دورتموند خامساً بـ228 مليون يورو، وفي المركز السادس يأتي شاختار دونيتسك الأوكراني بإجمالي مبيعات بلغ 128 مليون يورو، ويأتي فيورنتينا الإيطالي في المركز الثامن بـ209 ملايين يورو.

ومن المثير للاهتمام أن ثلاثة أندية من أميركا الجنوبية هي: ريفر بليت الأرجنتيني «السابع» بـ«214 مليون يورو»، وساو باولو البرازيلي «التاسع» بـ193 مليون يورو، وبوكا جونيورز الأرجنتيني «العاشر» بـ188 مليون يورو، تظهر في المراكز العشرة الأولى، من حيث مبيعات يناير.

ولكن إذا أخذنا في الاعتبار كلاً من نوافذ الصيف والشتاء، لن تجد أي أندية من أميركا الجنوبية في المراكز الخمسة والأربعين الأولى، والعامل الرئيس وراء ذلك هو انتهاء مواسمهم في الشتاء، إذ ستكون الأندية أكثر استعداداً للسماح للنجوم الشباب بالمغادرة.



«توب 10» في «انتقالات يناير» منذ 2000

- بنفيكا «230 لاعباً» 446 مليون يورو

- تشيلسي «140 لاعباً» 362 مليون يورو

- ليفربول «118 لاعباً» 308 ملايين يورو

- جنوى «286 لاعباً» 231 مليون يورو

- بوروسيا دورتموند «54 لاعباً» 228 مليون يورو

- شاختار «159 لاعباً» 218 مليون يورو

- ريفر بلايت «204 لاعباً» 214 مليون يورو

- فيورنتينا «195 لاعباً» 209 ملايين يورو

- ساو باولو «448 لاعباً» 193 مليون يورو

- بوكا جونيورز «260 لاعباً» 188 مليون يورو