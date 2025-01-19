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الرياضة

«الهدف الذهبي» يرجح كفة «الذئاب» في «دبي الفضية»

«الهدف الذهبي» يرجح كفة «الذئاب» في «دبي الفضية»
19 يناير 2025 13:12

 
دبي (الاتحاد)


تفوق «الذئاب» بقيادة حبتور الحبتور على فريق محمد الحبتور بـ«الهدف الذهبي» في منافسات «الكأس الفضية» ضمن كأس دبي الذهبية المقامة بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وانتهت المباراة بالتعادل 7-7، ليحتكم الفريقان إلى «الهدف الذهبي» في الشوط السادس الإضافي، ورجحت كفة «الذئاب» الذي تصدر البطولة، بعدما انتزع الفوز في مباراتين، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي.
وفي المباراة الثانية، فاز «غنتوت» بقيادة ناصر الشامسي على «بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش بـ9 أهداف مقابل 7.5 هدف. 

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وتستأنف «الكأس الفضية» يوم الثلاثاء بمباراتين، الأولى بين «غنتوت» و«الذئاب» والثانية بين «الإمارات» و«الحبتور».

 

الإمارات
دبي
البولو
كأس دبي الذهبية للبولو
كأس دبي الفضية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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