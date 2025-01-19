16 لاعباً في قائمة منتخب السلة لـ«دولية دبي» وتصفيات آسيا

علي معالي (أبوظبي)

دخل منتخبنا الوطني لكرة السلة مرحلة الإعداد والتجهيز لمرحلتين في غاية الأهمية، الأولى خوض بطولة دبي الدولية في نسختها الـ34، التي ستقام خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل على صالة نادي النصر بدبي، والثانية خوض المرحلة الثالثة من تصفيات كأس أمم آسيا بلقاء سوريا ولبنان، يومي 21 و24 من فبراير المقبل، وذلك بوجود 12 لاعباً، على أن ينضم رباعي فريق شباب الأهلي للمنتخب عقب نهاية مباراتهم اليوم مع فريق الكويت الكويتي في الجولة السادسة من دوري سوبر غرب آسيا.

تضم قائمة المنتخب حالياً 12 لاعباً، هم: راشد أيمن، محمد محمود بن خاتم، عبدالعزيز خليفة، وسالم خليفة (الوصل)، ومامادو ندياي، وحسن عبدالله، وحمد عاشور (النصر)، وديماركو كريستيون، ومحمود وسيم (الشارقة) وراشد ناصر، وجاسم محمد، وراشد النعيمي (البطائح)، على أن ينضم إليهم رباعي شباب الأهلي، وهم: قيس عمر، وعمر خالد، وحامد عبداللطيف، وأحمد عبداللطيف.

يقود التدريبات د. منير بن الحبيب، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، ويعاونه سالم عتيق وجاسم عبدالرضا، إضافة إلى الجهاز الإداري المكون من راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات، وعلي الحمادي إداري المنتخب.

وعبر عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، عن تفاؤله بالفترة المقبلة في ظل رغبة اللاعبين للدخول في التحدي الكبير، سواء على مستوى دولية دبي، أو تصفيات آسيا التي تعتبر محطة فارقة.

وقال الفردان: «في البداية نتوجه بالشكر إلى أكاديمية جام لموافقتها على تدريب المنتخب في الصالة المخصصة له، وكذلك قيامهم بتوفير عناصر تدريب المنتخب اللازمة».

من جانب آخر، يخوض فريق شباب الأهلي مباراة الجولة السادسة ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري سوبر غرب آسيا، بلقاء مهم للغاية ضد الكويت الكويتي مساء اليوم بالكويت، وكانت مباراة الذهاب التي جرت في دبي قد انتهت بفوز الكويت 75-71، ويتصدر الكويت قمة المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 انتصارات، يليه وصيفاً شباب الأهلي بـ9 نقاط من 4 انتصارات وخسارة، ويأتي الأهلي البحريني ثالثاً بـ6 نقاط.