ميدفيديف «غرامة قياسية» في «أستراليا المفتوحة»!



ملبورن (د ب أ)



تلقى الروسي دانييل ميدفيديف غرامة بأكثر من نصف جائزته المالية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بسبب تصرفاته في ملعب ملبورن بارك.

وخرج ميدفيديف، وصيف بطولة أستراليا ثلاث مرات من قبل، من الدور الثاني في النسخة الحالية للبطولة، عقب خسارته أمام الأميركي الشاب ليرنر تين، بعد مباراة ماراثونية استمرت خمس مجموعات، حيث تعرض لعقوبة خصم نقطة بعد إلقاء مضربه، كما غاب عن المؤتمر الصحفي الإلزامي بعد المباراة.

وجرى تغريم ميدفيديف 66 ألف دولار، وهي إحدى أكبر العقوبات في تاريخ بطولات «الجراند سلام»، بسبب السلوك غير الرياضي، بالإضافة إلى غرامة أخرى بقيمة عشرة آلاف دولار لكسر الكاميرا الموضوعة فوق الشباك، عبر ضرب الشبكة بمضربه عدة مرات خلال فوزه في الدور الأول على التايلاندي كاسيديت سامريج.

وسيضطر ميدفيديف أيضاً إلى تعويض منظمي البطولة، عن تكلفة الكاميرا، وهو ما يعني خصم جزء آخر من إجمالي جائزته المالية البالغة 200 ألف دولار أسترالي (حوالي 123 ألف دولار).

كما تلقى الفرنسي كورنتين موتي غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضي، وتم أيضاً تغريم البريطاني جاك درابر 4 آلاف دولار بسبب تحطيم مضربه خلال فوزه في الدور الثالث على ألكسندر فوكيتش.