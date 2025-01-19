زفيريف ينجو من «مطب المنتصف» في «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (رويترز)



تغلب أليكس زفيريف، المصنف الثاني عالمياً، على تعثره في منتصف المباراة، وقوة أوجو أومبير من الخط الخلفي، ليبلغ دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه عليه 6-1 و2-6 و6-3 و6-2.

وتراجع أداء زفيريف في المجموعة الثانية أمام الفرنسي الأعسر، الذي سحقه اللاعب الألماني في نهائي بطولة باريس للأساتذة العام الماضي.

لكن اللاعب الألماني طويل القامة وجد ضالته في إرساله، وأنهى المباراة بوابل من الضربات الناجحة، ليضرب موعداً في دور الثمانية مع الأميركي تومي بول.

وقال زفيريف عن أومبير المصنف 14: «إنه لاعب قوي بشكل لا يصدق، أعتقد أنه اتخذ العديد من الخطوات للأمام في الأشهر القليلة الماضية، ولديه فرصة كبيرة ليصبح بين أفضل عشرة لاعبين في العالم قريباً، إنه لاعب رائع وقدم مباراة رائعة، وأنا سعيد بالوصول لدور الثمانية، بعد أن خسرت مجموعة واحدة فقط».

وبدأ زفيريف المباراة بشكل رائع ضد أومبير، وقدم أداءً قوياً، وسدد ضربات ناجحة قوية، ليكسر إرسال اللاعب الفرنسي ثلاث مرات في المجموعة الأولى التي استمرت 22 دقيقة.

ولكن لم يكن هناك أي إشارة على القلق في جانب أومبير من الملعب.

وضغط اللاعب الفرنسي (26 عاماً) ببساطة على زر إعادة الضبط، وأدرك التعادل 2-2 في المجموعة الثانية، بعدما حطم دفاعات زفيريف، بعد خمس نقاط لكسر الإرسال في شوط مثير.

وخسر المهزوز زفيريف إرساله للمرة الثانية، قبل أن يعادل أومبير نتيجة المباراة بضربة إرسال قوية تفوقت على ضربة خلفية من اللاعب الألماني.

وتحولت المباراة مرة أخرى، بعدما عزز زفيريف دفاعه وتراجعت قوة ضربات إرسال أومبير بعد تسعة أشواط خالية من العيوب تقريباً.

وكسر زفيريف إرسال أومبير ليتقدم 5-3، بعد ضربة قوية نحو الجانب الآخر من الملعب، ثم حسم المجموعة الثالثة بإرساله، دون خسارة أي نقطة في الشوط الأخير.

ولم ينجح أومبير في العودة للمباراة، وخسر إرساله مرة أخرى، بسبب خطأ سهل ليتأخر 3-1 في المجموعة الرابعة.

ورغم أن أومبير حصل على فرصة للتعادل والنتيجة 3-2، بعد حصوله على نقطة لكسر إرسال منافسه، بفضل ضربة أمامية قوية، إلا أن زفيريف أطلق إرسالاً قوياً ثانياً بمحاذاة الخط لينهي هذا التهديد.

وتابع ذلك بضربة خلفية هائلة أخرى، ليكسر إرسال أومبير مرة أخرى في طريقه للفوز الذي أثبت أنه تعافى بشكل جيد من إصابة عضلية أثرت على استعداداته.

وقال: «قبل أسبوع لم أكن متأكداً من أدائي، لم أتمكن حقاً من الاستعداد بالطريقة التي أردتها، لكنني بالتأكيد أريد خوض ثلاث مباريات أخرى هنا، لذلك سنرى كيف ستسير الأمور».