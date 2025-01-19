سيطرة رباعية على كأس الإمارات لـ«الكوميتيه»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت بطولة كأس الإمارات للكوميتيه لمنافسات فردي فئات الشباب والآنسات وفئة تحت 21 عاماً والرجال والسيدات، تنافساً مثيراً بين أندية الشارقة للألعاب الفردية وشباب الأهلي وشرطة دبي والشارقة الرياضي للمرأة، والتي جرت منافساتها على صالة نادي الشارقة، بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 نادياً.

جاء التنافس قوياً ومثيراً لحصد اللقب في آخر جولات كأس الإمارات للبطولات الفردية، وظهر فريق شرطة دبي بمستوى متميز، في مشاركته الأولى لفئات الإناث هذا الموسم، ودخل في سباق قوي مع شباب الأهلي والشارقة الرياضي للمرأة.

وبانتهاء جولات الكوميتيه فردي، تنتهي جولتا الكاتا والكوميتيه لفئات الشباب والآنسات وفئة تحت 21 عاماً والرجال والسيدات، وفي فئة الإناث، توج فريق شرطة دبي بكأس «فئة الآنسات» وشباب الأهلي بـ«فئة تحت 21 عاماً» ونادي الشارقة الرياضي للمرأة بـ«فئة السيدات».

وفي فئة الرجال والشباب، توج نادي الشارقة للألعاب الفردية بـ«ثلاثية» لفئات الشباب وتحت 21 عاماً للذكور، والرجال، وقد أسفرت بطولة فردي فئة الآنسات عن تصدر شباب الأهلي بـ3 ميداليات، والشارقة الرياضي للمرأة بـ6 ميداليات، وشرطة دبي بـ5 ميداليات.

وفي فئة الشباب تصدر الشارقة للألعاب الفردية بـ9 ميداليات، وكلباء بـ6 ميداليات، وشباب الأهلي بـ3 ميداليات، وفي فئة تحت 21 عاماً «إناث»، تصدر شباب الأهلي بذهبية وفضية، يليه الشارقة الرياضي للمرأة بذهبية وبرونزية ثم مركز طوروسيان بفضية.

وفي فئة تحت 21 عاماً ذكور فردي الكوميتيه تصدر الشارقة للألعاب الفردية بـ7 ميداليات، وشباب الأهلي بـ4 ميداليات، ونادي الذيد بـ5 ميداليات، وفي فئة السيدات تصدر نادي الشارقة للمرأة بـ4 ميداليات، ومركز طوروسيان بذهبية وفضية، وشباب الأهلي بذهبية وبرونزية.

وفي فئة الرجال تصدر الشارقة للألعاب الفردية بـ11 ميدالية، وشباب الأهلي بـ6 ميداليات، وكلباء بـ5 ميداليات.

قام بالتتويج إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، ومحمد حربوك الشحي عضو المجلس، والمھندس سلیمان الھاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردیة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.