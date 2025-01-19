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الرياضة

الكندي وولز مديراً فنياً لمنتخبات الدراجات

الكندي وولز مديراً فنياً لمنتخبات الدراجات
19 يناير 2025 15:22

دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الدراجات تعاقده رسمياً مع المدرب الكندي ريتشارد وولز، ليكون مديراً فنياً للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
تولى المدرب الجديد مهام عمله، وسيقود المنتخب الوطني للمرة الأولى خلال المشاركة في طواف الشارقة الدولي للدراجات، المقرر له يوم 24 يناير الجاري، قبل أن السفر مع المنتخب في بطولات آسيوية خارجية في شهر فبراير المقبل.
ويعتبر المدرب ريتشارد وولز، من أشهر المدربين في العالم ويملك سجلاً رائعاً كلاعب ومدرب، حيث سبق له الفوز بـ 29 ميدالية في بطولات العالم للدراجات، وعلى الصعيد التدريبي توج 8 مرات كأفضل مدرب كندي، إضافة إلى جوائز عديدة من اللجنة الأولمبية الكندية.
وتواجد المدرب ريتشارد وولز، في أول السباقات المحلية للاتحاد يوم السبت الماضي وهو سباق الحمرية للطريق للأشبال والناشئين، والذي شهد مشاركة أكثر من 150 دراجاً في الفئتين، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد منصور بوعصيبة.

 

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