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الرياضة

علي زيد بطل كأس محمد بن منصور للقدرة

علي زيد بطل كأس محمد بن منصور للقدرة
19 يناير 2025 15:26

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)
توج الفارس علي عادل زيد على صهوة «سانتاريم دو جوادرانكيو» لإسطبلات خالد محمد خالد البلوشي، بكأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي «تسعيرة»، لمسافة 100 كلم، والذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة.
وشهد السباق مشاركة 173 فارساً وفارسة، وتوج الفائزين الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان.
أُقيم السباق بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.
وشارك في التتويج مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا.
وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق بين فرسان وخيول الإسطبلات الخاصة، وقطع البطل علي عادل زيد المسافة الكلية للسباق خلال 3:25:14 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.24 كلم/ ساعة.
وجاء في المركز الثاني الفارس خالد طارق أحمد على صهوة «داكار» لإسطبلات مطر المزروعي للقدرة، مسجلاً 3:25:23 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «تورفيسكو أوف جريدوس» لإسطبلات إنجاز للقدرة بزمن قدره 3:25:27 ساعة.

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وأكد الفارس علي عادل زيد، المتوج بسباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة أنه فخور بالحصول على اللقب بعد المنافسة القوية في جميع مراحله في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.
وأوضح بطل السباق أن «تكتيك» المدرب كان سبباً مهماً في الوصول إلى محطة النهاية مع الحفاظ على التوازن المطلوب في المسافة خلال الأمتار الأخيرة، على نحو مكنه من التتويج باللقب.
وأثنى بطل السباق على الترتيبات التنظيمية الكبيرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة، والجهود التي بذلت من القائمين على تنظيم السباق، والأجواء المثالية قبل انطلاقة السباق وأثناء مراسم التتويج، وقال، إنه يأمل بالمزيد من الإنجازات في سباقات القدرة خلال الموسم الحالي.

سباقات القدرة
قرية الإمارات العالمية للقدرة
الوثبة
كأس محمد بن منصور للقدرة
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