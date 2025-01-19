الأحد 19 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة يكمل اتفاقه مع إلياس لغريمي

الجزيرة يكمل اتفاقه مع إلياس لغريمي
19 يناير 2025 16:58

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
لورينسي يغيب عن خورفكان أمام عجمان
سيطرة رباعية على كأس الإمارات لـ«الكوميتيه»


أكد المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة، أنباء التعاقد مع مواطنه المدافع الشاب إلياس لغريمي، بناءً على طلبه، قادماً من اتحاد تواركة، ليكون المدافع الشاب «20 عاماً»، أول تعاقدات «فخر أبوظبي» في «الميركاتو الشتوي»، والذي انطلق 15 يناير الجاري، ويستمر إلى 11 فبراير المقبل.
وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام مضيفه شباب الأهلي، والمقررة الثلاثاء على استاد راشد، ضمن «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين»: «طلبت من الإدارة التعاقد مع لغريمي، وأعتقد أن الإجراءات تمضي بشكل جيد».
واستبعد عموتة مشاركة الوافد الجديد لغريمي في المواجهة أمام «الفرسان»، في ظل عدم وصول الأخير إلى أبوظبي، حتى اليوم «الأحد»، مشيراً في الوقت ذاته أن «الاحتمالات مفتوحة» بشأن التعاقدات الجديدة.
وكانت وسائل إعلام مغربية، ذكرت في وقت سابق اهتمام عموتة الكبير بضم اللاعب الشاب، بعدما تابع مستواه المتميز بشكل مستمر، حيث شارك لغريمي في 14 مباراة، ضمن الدوري المغربي في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدف رغم لعبه في مركز الدفاع.
ويُعد لغريمي خريجاً لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، كما يملك القدرة على شغل مراكز أخرى، ويحمل قميص الفريق الأول لاتحاد تواركة منذ «صيف 2023».

 

الإمارات
أبوظبي
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الحسين عموتة
المغرب
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي: مرموش يلعب 25 مباراة مع السيتي ويُسجل 15 هدفاً!
الرياضة
الذكاء الاصطناعي: مرموش يلعب 25 مباراة مع السيتي ويُسجل 15 هدفاً!
اليوم 18:35
دبابة تشتغل بعد استهدافها في منطقة كورسك (أرشيفية)
الجيش الروسي يعلن تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة
اليوم 18:06
فلسطينيون يعودون إلى منازلهم إثر سريان وقف إطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
قطر تدعو إلى تطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 17:54
«الرئاسة» تخطف الأضواء في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضة
«الرئاسة» تخطف الأضواء في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 17:37
فلسطينيون يحتفلون لوقف إطلاق النار وهم يعودون لتفقد منازلهم في غزة
الأخبار العالمية
سكان غزة يحتفلون ببدء سريان وقف إطلاق النار
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©