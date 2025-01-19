الجزيرة يكمل اتفاقه مع إلياس لغريمي



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكد المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة، أنباء التعاقد مع مواطنه المدافع الشاب إلياس لغريمي، بناءً على طلبه، قادماً من اتحاد تواركة، ليكون المدافع الشاب «20 عاماً»، أول تعاقدات «فخر أبوظبي» في «الميركاتو الشتوي»، والذي انطلق 15 يناير الجاري، ويستمر إلى 11 فبراير المقبل.

وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام مضيفه شباب الأهلي، والمقررة الثلاثاء على استاد راشد، ضمن «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين»: «طلبت من الإدارة التعاقد مع لغريمي، وأعتقد أن الإجراءات تمضي بشكل جيد».

واستبعد عموتة مشاركة الوافد الجديد لغريمي في المواجهة أمام «الفرسان»، في ظل عدم وصول الأخير إلى أبوظبي، حتى اليوم «الأحد»، مشيراً في الوقت ذاته أن «الاحتمالات مفتوحة» بشأن التعاقدات الجديدة.

وكانت وسائل إعلام مغربية، ذكرت في وقت سابق اهتمام عموتة الكبير بضم اللاعب الشاب، بعدما تابع مستواه المتميز بشكل مستمر، حيث شارك لغريمي في 14 مباراة، ضمن الدوري المغربي في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدف رغم لعبه في مركز الدفاع.

ويُعد لغريمي خريجاً لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، كما يملك القدرة على شغل مراكز أخرى، ويحمل قميص الفريق الأول لاتحاد تواركة منذ «صيف 2023».