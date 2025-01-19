ميسي يكسب «الاستعراضية الأولى»



لاس فيجاس (أ ب)



سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً في الشوط الأول، ليقود فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى الفوز على كلوب أميركا المكسيكي 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد.

وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم إنتر ميامي الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

وسجل ميسي هدفه من ضربة رأس في الدقيقة 34 مستغلاً تمريرة الأوروجوياني لويس سواريز، ليمنح إنتر ميامي التعادل بهدف لمثله، لتشعل الجماهير المدرجات عبر ترديد اسم ميسي، لكن جماهير كلوب أميركا ردت عليهم بهتافات استهجان.

وجاء هدف ميسي بعد 12 دقيقة من إهداره فرصة محققة، كما أهدر ركلتين حرتين في الشوط الأول، قبل أن يغادر الملعب بعد 21 دقيقة من الشوط الثاني.

وافتتح هنري مارتين التسجيل لكلوب أميركا في الدقيقة 31، لكن بعدها بثلاث دقائق رد ميسي بهدف التعادل.

وأضاف إسرائيل رييس الهدف الثاني للفريق المكسيكي في الدقيقة 52، لكن توماس افيليس أدرك التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل حسم الفوز عبر ركلات الجزاء.

وهذه هي المباراة الأولى لإنتر ميامي في الموسم الاستعراضي، من أصل خمس مباريات في أميركا الوسطى والجنوبية، استعداداً لموسم الدوري الأميركي للمحترفين الذي يستهله الفريق بملاقاة كانساس سيتي في 22 فبراير.

وتعتبر المباراة اختباراً جيداً للمدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، رفيق درب ميسي.

وتألق ميسي بشدة في الموسم الماضي للدوري الأميركي، حيث سجل 20 هدفاً، وقدم 16 تمريرة حاسمة خلال 19 مباراة. وينتهي عقد ميسي «37 عاماً» في نهاية الموسم المقبل، ولم يتضح مصيره بعد سواء بالاستمرار مع إنتر ميامي أو الرحيل لفريق آخر.