الأحد 19 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يكسب «الاستعراضية الأولى»

ميسي يكسب «الاستعراضية الأولى»
19 يناير 2025 17:01

 
لاس فيجاس (أ ب)

أخبار ذات صلة
جوف تحصد مكافأة «الضربات الشرسة»!
نجاح كبير لسباق زايد الخيري في ميامي


سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً في الشوط الأول، ليقود فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى الفوز على كلوب أميركا المكسيكي 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد.
وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم إنتر ميامي الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.
وسجل ميسي هدفه من ضربة رأس في الدقيقة 34 مستغلاً تمريرة الأوروجوياني لويس سواريز، ليمنح إنتر ميامي التعادل بهدف لمثله، لتشعل الجماهير المدرجات عبر ترديد اسم ميسي، لكن جماهير كلوب أميركا ردت عليهم بهتافات استهجان.
وجاء هدف ميسي بعد 12 دقيقة من إهداره فرصة محققة، كما أهدر ركلتين حرتين في الشوط الأول، قبل أن يغادر الملعب بعد 21 دقيقة من الشوط الثاني.
وافتتح هنري مارتين التسجيل لكلوب أميركا في الدقيقة 31، لكن بعدها بثلاث دقائق رد ميسي بهدف التعادل.
وأضاف إسرائيل رييس الهدف الثاني للفريق المكسيكي في الدقيقة 52، لكن توماس افيليس أدرك التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل حسم الفوز عبر ركلات الجزاء.
وهذه هي المباراة الأولى لإنتر ميامي في الموسم الاستعراضي، من أصل خمس مباريات في أميركا الوسطى والجنوبية، استعداداً لموسم الدوري الأميركي للمحترفين الذي يستهله الفريق بملاقاة كانساس سيتي في 22 فبراير.
وتعتبر المباراة اختباراً جيداً للمدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، رفيق درب ميسي.
وتألق ميسي بشدة في الموسم الماضي للدوري الأميركي، حيث سجل 20 هدفاً، وقدم 16 تمريرة حاسمة خلال 19 مباراة. وينتهي عقد ميسي «37 عاماً» في نهاية الموسم المقبل، ولم يتضح مصيره بعد سواء بالاستمرار مع إنتر ميامي أو الرحيل لفريق آخر.

أميركا
إنتر ميامي
ميسي
لويس سواريز
ماسكيرانو
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي: مرموش يلعب 25 مباراة مع السيتي ويُسجل 15 هدفاً!
الرياضة
الذكاء الاصطناعي: مرموش يلعب 25 مباراة مع السيتي ويُسجل 15 هدفاً!
اليوم 18:35
دبابة تشتغل بعد استهدافها في منطقة كورسك (أرشيفية)
الجيش الروسي يعلن تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة
اليوم 18:06
فلسطينيون يعودون إلى منازلهم إثر سريان وقف إطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
قطر تدعو إلى تطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 17:54
«الرئاسة» تخطف الأضواء في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضة
«الرئاسة» تخطف الأضواء في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 17:37
فلسطينيون يحتفلون لوقف إطلاق النار وهم يعودون لتفقد منازلهم في غزة
الأخبار العالمية
سكان غزة يحتفلون ببدء سريان وقف إطلاق النار
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©