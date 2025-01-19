لورينسي يغيب عن خورفكان أمام عجمان



فيصل النقبي (خورفكان)



يغيب البرازيلي لورينسي مهاجم خورفكان عن الفريق أمام عجمان، في المباراة المقررة الثلاثاء، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بسبب الإصابة.

يُعدّ لورينسي من أبرز مهاجمي خورفكان، وسجل 4 أهداف هذا الموسم و9 أهداف في الموسم الماضي، مما يؤكد أهميته في التشكيلة الأساسية.

على الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني، شفاء المهاجم بيدرو هنريكي من الإصابة، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة، وبذلك يعوّض غياب لورينسي.

يسعى خورفكان للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية في المباراة المهمة أمام عجمان الذي يبحث أيضاً عن «العلامة الكاملة».