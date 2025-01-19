الأحد 19 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لورينسي يغيب عن خورفكان أمام عجمان

لورينسي يغيب عن خورفكان أمام عجمان
19 يناير 2025 17:03

 
فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
الجزيرة يكمل اتفاقه مع إلياس لغريمي
«البراقة» لدعم مشاريع الشباب في عجمان


يغيب البرازيلي لورينسي مهاجم خورفكان عن الفريق أمام عجمان، في المباراة المقررة الثلاثاء، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بسبب الإصابة.
يُعدّ لورينسي من أبرز مهاجمي خورفكان، وسجل 4 أهداف هذا الموسم و9 أهداف في الموسم الماضي، مما يؤكد أهميته في التشكيلة الأساسية.
على الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني، شفاء المهاجم بيدرو هنريكي من الإصابة، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة، وبذلك يعوّض غياب لورينسي.
يسعى خورفكان للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية في المباراة المهمة أمام عجمان الذي يبحث أيضاً عن «العلامة الكاملة».

 

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عجمان
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي: مرموش يلعب 25 مباراة مع السيتي ويُسجل 15 هدفاً!
الرياضة
الذكاء الاصطناعي: مرموش يلعب 25 مباراة مع السيتي ويُسجل 15 هدفاً!
اليوم 18:35
دبابة تشتغل بعد استهدافها في منطقة كورسك (أرشيفية)
الجيش الروسي يعلن تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة
اليوم 18:06
فلسطينيون يعودون إلى منازلهم إثر سريان وقف إطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
قطر تدعو إلى تطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 17:54
«الرئاسة» تخطف الأضواء في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضة
«الرئاسة» تخطف الأضواء في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 17:37
فلسطينيون يحتفلون لوقف إطلاق النار وهم يعودون لتفقد منازلهم في غزة
الأخبار العالمية
سكان غزة يحتفلون ببدء سريان وقف إطلاق النار
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©