«الرئاسة» تخطف الأضواء في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

خطفت هجن الرئاسة، الأضواء في انطلاقة النسخة الثامنة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك من خلال تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في فئة اللقايا، والتي أقيمت على مدار 33 شوطاً، 16 شوطاً في الفترة الصباحية و17 شوطاً في الفترة المسائية، بمشاركة مميزة من نخبة المطايا لمسافة 5 كيلومترات.

وشهدت الأشواط المسائية منافسة قوية، حيث تمكنت «الشعلة» المملوكة لـ هجن الشحانية، تحت قيادة المضمر جارالله محمد طالب عقيل، من تحقيق المركز الأول في الشوط الأول للقايا الأبكار بزمن قدره 7:21:4 دقيقة.

وسجل «شواف» لـ «هجن الشحانية»، بإشراف المضمر جارالله محمد طالب عقيل، الفوز في ثاني الأشواط للقايا الجعدان بتوقيت 7:22:8 دقيقة.

أما «همولة» المملوكة لـ «هجن الرئاسة»، بقيادة المضمر حمدان محمد مروشد، فقد حققت الناموس في الشوط الثالث للقايا الأبكار بزمن قدره 7:23:7 دقيقة.

وكان التألق من نصيب «هملول» لـ «هجن الرئاسة»، بقيادة سلطان محمد الوهيبي، في الشوط الرابع للقايا الجعدان، والذي سجل زمناً قدره 7:25:2 دقيقة.

بينما حقق «همول» لـ «هجن الرئاسة»، بإشراف المضمر حمدان محمد مروشد أفضل توقيت في السباق، بزمن قدره 7:20:4 دقيقة، وذلك في الشوط السابع للقايا الجعدان.

التحديات الصباحية

أقيمت في الفترة الصباحية من أول أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 16 شوطاً مميزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في فئة اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، وشهدت الأشواط الصباحية تألقاً لافتاً للهجن القطرية.

تمكنت «بلسم» المملوكة لـ «هجن الشحانية»، تحت قيادة جابر سالم فاران، من إحراز الفوز في الشوط الأول للقايا البكار بتوقيت بلغ 7:27:9 دقيقة.

وفي الشوط الثاني والثالث والرابع، فرضت هجن إنتاج أم الزبار سيطرتها عبر «شايع» و«وديان» و«نسناس»، تحت قيادة عبدالله علي حمد سلامة، محققة أزمنة متميزة بلغت 7:33:1 دقيقة، 7:32:9 دقيقة، و7:31:2 دقيقة على التوالي.

أما الحدث الأبرز في الفترة الصباحية، فكان في الشوط الخامس للقايا الأبكار، حيث تألقت «الشاهينية» المملوكة لـ «هجن الرئاسة»، بقيادة محمد زيتون المهيري، محققة أفضل توقيت في السباق بزمن قدره 7:23:2 دقيقة.

انطلاق منافسات الإيذاع

وتتواصل اليوم، الإثارة والتحدي، ضمن فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، حيث تنطلق منافسات سن الإيذاع لفئة أصحاب السمو الشيوخ على مدار 29 شوطاً، تتوزع بين الفترة الصباحية والمسائية لمسافة 6 كيلومترات.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً للإيذاع، بينما تتنافس نخبة مطايا هجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة المسائية من خلال 13 شوطاً، ويترقب عشاق رياضة الهجن متابعة الأداء المميز، الذي يعكس أصالة هذه الرياضة التراثية، مع توقعات بمزيد من التنافس والأرقام الزمنية المميزة.