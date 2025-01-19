ديوكوفيتش يطلب «اعتذاراً تلفزيونياً»



ملبورن (رويترز)

سحق نوفاك ديوكوفيتش منافسه التشيكي ييري ليهيتشكا المصنف 24 بفوزه 6-3 و6-4 و7-6 ليضرب موعداً مع كارلوس ألكاراز في معركة قوية بدور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، قبل أن يرفض إجراء مقابلة مع محطة البث التلفزيوني الرسمية للبطولة الكبرى.

وبعد اختبارين صعبين في بداية البطولة أمام الأميركي الشاب نيشيش باسافاريدي والبرتغالي المتأهل من التصفيات جايمي فاريا، شحذ ديوكوفيتش مهاراته في سعيه للفوز بلقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى و11 في ملبورن بارك بفوزه الساحق على التشيكي توماس ماخاك في الدور السابق ثم واصل تألقه أمام ليهيتشكا.

وكانت هناك لحظات من الإحباط لديوكوفيش قرب نهاية المباراة، إذ رفض بشكل غير معتاد إجراء مقابلة عقب المباراة في ملعب رود ليفر مما أثار صحيات الاستهجان من الجماهير.

وقال ديوكوفيتش في الملعب قبل أن يوقع على بعض التذكارات ويتوجه إلى غرفة تبديل الملابس «شكراً جزيلاً لكم على حضوركم الليلة، أقدر حضوركم ودعمكم، سأراكم في الدور التالي، شكراً جزيلاً لكم».

وأجرى مقابلة بعد المباراة مع محطة يوروسبورت وتطرق للموضوع في وقت لاحق في مؤتمره الصحفي قائلاً إن توني جونز، الذي يعمل في القناة التاسعة، أدلى بتعليقات «مهينة ومسيئة» ضده خلال البث.

وقال ديوكوفيتش «قبل يومين سخر الصحفي الرياضي الشهير الذي يعمل في الناقل الرسمي للبطولة، القناة التاسعة هنا في أستراليا، من مشجعي صربيا وأدلى بتعليقات مهينة ومسيئة تجاهي، منذ ذلك الحين، اختار عدم تقديم أي اعتذار علني، كما لم تفعل القناة التاسعة، وبما أنها المحطة الرسمية الناقلة للبطولة فقد اخترت عدم إجراء أي مقابلات مع القناة التاسعة».

وأضاف اللاعب الصربي «ليس لدي أي شيء ضد جيم كوريير (الذي يجري المقابلات في الملعب) أو الجماهير الأسترالية، كان من المحرج بالنسبة لي مواجهة هذا الموقف في الملعب، أترك الأمر للقناة التاسعة للتعامل مع هذا الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة. هذا كل ما في الأمر».

وخلال بث المباريات، سخر جونز من ديوكوفيتش وجماهير بلاده التي حضرت بشكل مكثف للهتاف للاعب الصربي ومساندته.

وقال جونز «نوفاك يحظى بتقدير مبالغ فيه وأصبح من الماضي. نوفاك يجب طرده، أنا سعيد لأنهم لا يستطيعون سماعي».

واتصلت «رويترز» بالقناة التاسعة للتعليق.

وفي الملعب، كان كل ما احتاج إليه ديوكوفيتش كسر إرسال منافسه مرة واحدة في الشوط الثامن للفوز بالمجموعة الافتتاحية، إذ بدا اللاعب الصربي (37 عاماً) مسيطراً تماماً على المباراة ولعب بشكل جيد في ظروف مثالية في ملعب رود ليفر المزدحم بالجماهير.

وهاجم المصنف السابع ديوكوفيتش إرسال ليهيتشكا في وقت مبكر من المجموعة التالية ونجح في مضاعفة تقدمه في المباراة، ليجد اللاعب التشيكي (23 عاماً) نفسه أمام مهمة صعبة للغاية لمعادلة إنجازه بالوصول إلى دور الثمانية قبل عامين.

وتعافى ليهيتشكا من خسارة إرساله مرة أخرى، وظل في القتال لإحباط ديوكوفيتش في المجموعة الثالثة، لكن لم يكن هناك سوى فائز واحد عندما تقدم اللاعب الصربي 4-2 في الشوط الفاصل.

ومع استعادة ديوكوفيتش ضرباته الأمامية القوية وإرساله المميز مرة أخرى، نجح في حسم الفوز بسهولة ليعادل الرقم القياسي الذي حققه منافسه المعتزل روجر فيدرر بالظهور في دور الثمانية 15 مرة في بطولة أستراليا المفتوحة.