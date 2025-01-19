تيرييه ينضم إلى قائمة المهاجمين المصابين في ليفركوزن

برلين (أ ف ب)



يغيب الفرنسي مارتن تيرييه مهاجم باير ليفركوزن ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، حتى نهاية الموسم بسبب تمزق في وتر العرقوب، وفقاً لما أعلن النادي في بيان.

وينضم تيرييه (27 عاماً) إلى قائمة المهاجمين المصابين لدى حامل اللقب، مع النيجيري فيكتور بونيفاس والمغربي أمين عدلي.

سقط تيرييه على أرض الملعب بعد سبع دقائق فقط من انطلاق مباراة ليفركوزن وضيفه بوروسيا مونشجلادباخ ضمن المرحلة 18 التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-1، ممسكاً بساقه اليمنى من دون أن يلمسه أي لاعب.

وقال ناديه في بيان، إن التصوير بالرنين المغناطيسي «أكد وجود تمزق في وتر العرقوب الأيمن».

بدوره، أشار سيمون رولفز المدير الرياضي لليفركوزن إلى أن الإصابة «ضربة قاسية لمارتن والنادي»، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية الاثنين.

انضم تيرييه إلى ليفركوزن في الصيف الماضي قادماً من رين الفرنسي. سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة في الدوري هذا الموسم.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني بـ41 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.