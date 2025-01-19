بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت منافسات الجولة الأولى من «النسخة الثانية» لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، بعد 3 أيام من الحماس والتشويق والنزالات القوية.

وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير من العائلات ومحبي الرياضة الذين كانوا حاضرين في مدرجات «مبادلة أرينا»، واستمتعوا بباقة من الفعاليات المصاحبة التي أسهمت بتعزيز المشاركة المجتمعية، والتبادل الثقافي، وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي.

واحتضنت الجولة الأولى من البطولة في يومها الختامي مشاركة واسعة من الأشبال تحت 12 عاماً، والبراعم من عمر 4-8 سنوات، مما أضفى أجواءً مفعمة بالحيوية والحماس على المنافسات، وأظهر المشاركون مهارات واعدة وإصراراً كبيراً على تقديم أفضل ما لديهم أمام جمع كبير من أفراد أسرهم وعائلاتهم.

وفي ختام نزالات الجولة الأولى، جاء نادي بني ياس للجوجيتسو في صدارة المنافسات، بينما حقّق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مركز الوصيف، وحصد نادي العين للجوجيتسو المركز الثالث.

وحضر منافسات اليوم الثالث من البطولة الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وخلف عبدالله الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي.



وقال فهد علي الشامسي، إن الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو حققت العديد من المكاسب والنجاحات، سواء من حيث التنظيم المتميز أو المشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات، فضلاً عن الحضور الجماهيري الذي يعكس تنامي شعبية الرياضة ونجاح خطط واستراتيجيات الاتحاد في نشرها وتطويرها.

وأشار الشامسي إلى الأداء المميز والروح الرياضية العالية التي أظهرها الأطفال والبراعم على البساط، مما يبشّر بجيل من المواهب المستقبلية الواعدة التي تمثل المخزون الاستراتيجي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية.

وقال الشامسي: «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تمثل نموذجاً استثنائياً في مجال البطولات الرياضية بفضل الرؤية والدعم الكبيرين من القيادة الحكيمة، ونجحت البطولة في احتضان 2000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات، إلى جانب أسرهم ومحبي الرياضة، ما جعلها منصة متميزة تجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل المجتمعي».

ومن جانبه، قال الدكتور علي بن تميم: «نعتز بهذه البطولة، ويسرنا أن نرى هذا المستوى الرفيع من التنظيم وفق أرقى المعايير، ولا سيما وأنها تسهم في صقل مهارات اللاعبين واللاعبات وتعزز قدراتهم، وتشكل حافزاً قوياً يستقطب مزيداً من الممارسين، وبالتالي تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو وتعميم فوائدها البدنية والذهنية على المجتمع الإماراتي».



وقال فلافيو سيرافين، والد اللاعبتين إدواردا وفالنتينا سكانفيرلا سيرافين، من أكاديمية M.O.D: «سعيد جداً بما حققته ابنتاي، والذي جاء بفضل الكثير من التدريب، فهما تمارسان الجوجيتسو منذ أكثر من 3 سنوات، وأعتقد بأن هذه البطولة مهمة للغاية لأنها تمنحهما فرصة اختبار مهاراتهما، خاصة مع هذه المشاركة الغفيرة من اللاعبين، وبالنسبة لي أعيش في أبوظبي منذ 12 عاماً، وأحمل 6 ألقاب في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، لذلك أدرك جيداً أهمية رياضة الجوجيتسو وفوائدها البدنية والقيم النبيلة التي تغرسها في اللاعبين».

وحققت الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو نجاحاً كبيراً على جميع الأصعدة، سواء من الجوانب التنظيمية أو الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل المجتمعي الاستثنائي، كما تميزت بمشاركة قياسية وردود فعل إيجابية وإشادات واسعة من كافة الحضور والمجتمع الرياضي عامة، مما يؤكد مكانتها واحدة من أهم الفعاليات الرياضية على الساحة المحلية.