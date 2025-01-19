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الرياضة

أحمد بن سعيد يتوج هاتون بلقب «هيرو دبي ديزرت للجولف»

أحمد بن سعيد يتوج هاتون بلقب «هيرو دبي ديزرت للجولف»
19 يناير 2025 19:14

 
دبي (الاتحاد)

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توّج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الإنجليزي تيريل هاتون، بلقب «النسخة 36» لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والتي اختتمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، بمشاركة 126 من أفضل نجوم العالم، وتنافسوا على جوائز 9 ملايين دولار.
وقام سموه بتسليم هاتون الذي أنهى المنافسات برصيد 15 ضربة تحت المعدل، كأس «الدلة الشهير»، إلى جانب 1.530 مليون دولار، وتعتبر واحدة من أعلى البطولات على صعيد الجوائز المالية، لأنها من بطولات النخبة لسلسلة رولكس، ضمن جولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي».
حضر مراسم التتويج، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.
وأعلن المنظمون أن الحضور الجماهيري حطم رقماً قياسياً، ليكون الأعلى على مدار جميع «النسخ الـ 36»، منذ انطلاق البطولة عام 1989، وتعتبر الأولى والأقدم في منطقة الشرق الأوسط ضمن جولة دي بي ورلد، وواحدةً من بطولات النخبة لسلسلة رولكس.
ويعتبر اللقب هو الثامن في مسيرة هاتون في جولة دي بي ورلد، وعادل الإسباني جون رام في عدد مرات الفوز بألقاب بطولة النخبة لسلسلة رولكس برصيد 5 بطولات، ومنها فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2021.
وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «أهنئ تيريل هاتون على الأداء المتميز والفوز المستحق في نسخة هذا العام من البطولة، وحظينا بشرف مشاهدة أحد أقوى قائمة متنافسين في تاريخ الحدث العريق، والذي ضم لاعبين فائزين بألقاب بطولات كبرى مثل روري ماكلروي وجون رام، والمصنف الثامن عالمياً فيكتور هوفلاند، إلى جانب نجوم صاعدين مثل أكشاي بهاتيا، وبريستون سوميرهايس الذي حقق أفضل نتائج اللاعبين الهواة برصيد ضربتين تحت المعدل».

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