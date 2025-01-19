بلباو يستعيد التوازن من بوابة «الليجا»

مدريد (أ ف ب)



بعد خسارتين مؤلمتين في الكأس السوبر وكأس الملك، استعاد أتلتيك بلباو توازنه، وتغلب على مضيفه سلتا فيجو 2-1، في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أليكس بيرينجوير الهدف الأول لبلباو بعد 62 دقيقة، وأضاف داني فيفيا الثاني بعدها بتسع دقائق، قبل أن يقلص البديل هوجو ألفاريز النتيجة (74).

وكان بلباو خرج من الكأس السوبر في نصف النهائي على يد برشلونة 0-2 في طريق الفريق الكاتالوني إلى التتويج باللقب على حساب غريمه ريال مدريد.

وسقط حامل لقب كأس الملك في المسابقة أمام أوساسونا 2-3 في ثمن النهائي.

وجاءت العودة إلى سكة الانتصارات من بوابة الدوري، حيث رفع الفريق الباسكي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن برشلونة الثالث وخمس نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي يتقدم على جاره ريال بفارق نقطة قبل مواجهة حامل اللقب مع لاس بالماس.

في المقابل، تجمد رصيد سلتا فيجو بخسارته العاشرة، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً، بفارق خمس نقاط فقط عن مراكز الهبوط.