أولمو يغيب عن برشلونة للإصابة



برشلونة (رويترز)



قال برشلونة الإسباني، إن لاعب الوسط داني أولمو استُبعد من رحلة الفريق لمواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء جراء إصابة في ربلة الساق.

وسجل أولمو ستة أهداف، وصنع ثلاثة أهداف أخرى في 18 مباراة، منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية من لايبزج الألماني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في مرحلة الدوري بدوري الأبطال إذ فاز في خمس مباريات من أصل ست.

وقال برشلونة «تعرض داني ألمو إلى شد في العضلة النعلية اليمنى (العضلة السفلية في ربلة الساق)، سيغيب عن المباراة المقبلة وسيتحدد ميعاد عودته وفقاً لتعافيه».

وتم تسجيل أولمو وباو فيكتور، الثنائي الذي انضم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، للنصف الأول من الموسم فقط.