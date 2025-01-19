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الرياضة

لوبيتيجي مرشح لقيادة منتخب بلجيكا

لوبيتيجي مرشح لقيادة منتخب بلجيكا
19 يناير 2025 19:35

 
بروكسل (أ ف ب)

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يُجري الإسباني خولن لوبيتيجي مفاوضات لتولي منصب مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، بعد إقالة الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو بسبب سوء النتائج، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
كان الاتحاد البلجيكي طوى صفحة تيديسكو وأقاله بسبب النتائج التي «لم ترتق إلى مستوى التوقعات».
وبحسب الوسائل الإعلامية البلجيكية، فإن لوبيتيجي ليس المرشح الوحيد لتدريب «الشياطين الحمر»، إذ يرتبط كل من الفرنسيين رودي جارسيا وتييري هنري بهذا المنصب.
وسبق للوبيتيجي (58 عاماً) أن تولى مسؤولية المنتخب الإسباني بين سبتمبر 2016 ويونيو 2018، حيث قاد «لا روخا» في 20 مباراة من دون خسارة، محققاً 14 انتصاراً و6 تعادلات وتأهل إلى كأس العالم في روسيا.
وأقيل لوبيتيجي من منصبه مدرباً للمنتخب الإسباني قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال، بعد الإعلان عن انتقاله إلى ريال مدريد، بعد انتهاء المشاركة في الحدث العالمي، مما تسبب بتوتر في المنتخب.
استبدله الاتحاد الإسباني حينها بفرناندو هييرو.
ولم يستمر لوبيتيجي مع نادي العاصمة الإسبانية سوى 14 مباراة حتى أقيل من منصبه وانتقل إلى إشبيلية، حيث فاز بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2020.
انضم لاحقا إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في 2022، وترك الفريق في نهاية الموسم، ثم تولى تدريب وستهام في مايو 2024، لكنه أقيل بعد ثمانية أيام من انطلاق العام الحالي، وعُيّن جراهام بوتر بدلاً منه.

إسبانيا
بلجيكا
لوبيتيجي
ريال مدريد
تيري هنري
إشبيلية
وستهام
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