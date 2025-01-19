الذيد يعمق جراح دبا في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



عمق الذيد جراح مضيفه دبا، بالفوز عليه 2-1، على ملعب «النواخذة»، في ختام «الجولة 13» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت فوز جلف يونايتد على جلف أف سي 1-2، فيما تعادل الحمرية ومجد 2-2 على ملعب الأول بالشارقة.

وأنهى الذيد الشوط الأول أمام دبا بالتقدم بهدفين، بعدما افتتح لاحج صالح التسجيل مبكراً مسجلاً أسرع أهداف الدوري خلال الموسم الحالي 2024- 2025، في «الدقيقة الأولى»، بعدما تابع كرة من تسديدة لوكاس سيلفا، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني في الدقيقة 30، فيما قلص البرازيلي دياجو سلفا الفارق بتسجيله هدف «النواخذة» الوحيد في الدقيقة 72.

ورفع الذيد رصيده إلى 14 نقطة في «المركز الثامن»، فيما بقي دبا الذي قاده المدرب محمد الخديم خلفاً لعبدالله مسفر، في «المركز الرابع» وله 22 نقطة.

وعلى استاد شباب الأهلي بالعوير، اقتنص جلف يونايتد فوزاً ثميناً أمام جلف أف سي، وسجل السوداني عبدالله مهدي الهدف الوحيد في الدقيقة 96، ليرفع جلف يونايتد رصيده إلى 7 نقاط، مقابل بقاء جلف أف سي في المركز الأخير وله 6 نقاط.

في المقابل، تعادل الحمرية وضيفه مجد 2-2 على ملعب الأول، وسجل للحمرية إبراهيم هاورنا في الدقيقة 18، وحمد جاسم 91، فيما سجل للضيوف لامار اونيل في الدقيقة 35، وكواكو بواتينج في الدقيقة 56، ورفع الحمرية رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، مقابل 8 نقاط لمجد «الثاني عشر».

وانطلقت الجولة بفوز الفجيرة «الوصيف» على العربي «المتصدر» 1-0، فيما تفوق الظفرة أمام ضيفه الإمارات 2-1، وتغلب على حتا مضيفه الجزيرة الحمراء 3- صفر.