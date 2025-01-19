شرطة أبوظبي تختتم المشاركة في بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في تأمين النسخة الخامسة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية 2025 «المرابط الخاصة»، والتي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة.

وقدمت إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي «دوريات الفرسان» عرضاً لفن «التشوليب»، والذي يُعد من الفنون الحربية الإماراتية الأصيلة الذي يُؤدى أثناء استقبال الضيوف وفي المناسبات وخلال المعارك، فيتم تلحين أبيات من الشعر النبطي وأهازيج وقصائد حماسية يقوم بتأديتها مجموعات من الفرسان.

وأكدت مديرية شرطة منطقة الظفرة حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في مختلف الفعاليات المحلية والدولية، وذلك تنفيذاً للخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة من أجل تفعيل منهجية إدارة العلاقة والتواصل مع الشركاء وأفراد المجتمع.

وأشادت بتعاون الفرق الشرطية في إنجاح خطة التأمين، والتي ركزت على تكثيف الدوريات الأمنية والشرطية وتقديم المساعدة للمشاركين والرد على استفسارات الجمهور ومحبي الخيول العربية وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الشرطية، إلى جانب تقديم المساعدة لهم للوصول لموقع البطولة.

وشارك في تأمين البطولة إدارة المرور والدوريات الأمنية وإدارة المهام الخاصة وإدارة التحقيق والبحث الجنائي ومركز شرطة المرفأ وقسم الإعلام الأمني منطقة الظفرة.