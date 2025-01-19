إيفرتون يضرب توتنهام بـ «ثلاثية»



لندن (د ب أ)



استعاد إيفرتون نغمة الانتصارات التي غابت عنه لأكثر من شهر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق إيفرتون فوزاً مثيراً 3-2 على ضيفه توتنهام، في المرحلة الـ22 للمسابقة على ملعب «جوديسون بارك».

وبادر إيفرتون بالتسجيل في الدقيقة 13 عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين، وأضاف إليمان نداي الهدف الثاني في الدقيقة 30. وجاء الهدف الثالث لإيفرتون عبر «النيران الصديقة»، بعدما سجل ارشي جراي، لاعب توتنهام هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

واستغل توتنهام التراجع النسبي في أداء لاعبي إيفرتون، ليحرز الفريق اللندني هدفين في الشوط الثاني بواسطة السويدي ديان كولوسيفسكي، والبرازيلي ريشارليسون في الدقيقتين 77، والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي عين مؤخراً الأسكتلندي ديفيد مويز مديراً فنياً جديداً له في ولايته الثانية مع الفريق، إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر، ليضع حداً لسلسلة عدم الفوز التي لازمته في مبارياته الست الماضية بالبطولة.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم، عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر، ليواصل الفريق «الأبيض» ترنحه، بعدما حصد نقطة وحيدة فقط في لقاءاته الست الأخيرة بالمسابقة.

ويرجع آخر فوز لتوتنهام في البطولة إلى 15 ديسمبر الماضي، حينما انتصر 5 - صفر على مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الـ16 للمسابقة.