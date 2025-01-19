مانشستر يونايتد.. «السقوط المُذل»!



مانشستر (رويترز)



تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مذلة 3-1 على أرضه أمام برايتون، بعد أن سجل الجناح الزائر يانكوبا مينتيه هدفاً وصنع آخر، فيما لم تساعد أخطاء حارس المرمى أندريه أونانا أصحاب الأرض.

وسجل كاورو ميتوما وجورجينيو روتر أيضاً هدفين في الشوط الثاني لمصلحة برايتون، الذي سجل أيضاً هدفاً عبر جواو بيدرو، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب وقوع خطأ أثناء بناء الهجمة.

وسجل برونو فرنانديز ركلة جزاء لمصلحة يونايتد ليعادل النتيجة 1-1 في الشوط الأول.

لكن بعد أن تقدم برايتون للمرة الثانية، أسقط أونانا الكرة من يده من فرصة سهلة عقب تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء، مما سمح لروتر بتحويل الكرة المرتدة إلى داخل الشباك.

وتقدم برايتون إلى المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، بينما يحتل اليونايتد المركز 13 برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

وفاز برايتون في ست من آخر سبع مباريات في الدوري أمام اليونايتد من بينها آخر ثلاث زيارات إلى «أولد ترافورد».

ونزل الفريقان إلى أرض الملعب بصحبة فريق موسيقى القرب تخليداً لذكرى أسطورة النادي دينيس لو، الذي توفي هذا الأسبوع، مع وضع إكليل من الزهور في الدائرة الوسطى للملعب من قبل المدرب السابق أليكس فيرجسون.

تقدم برايتون في غضون خمس دقائق، حيث استطاع ميتوما ضرب مصيدة التسلل من اليسار من كرة طويلة من كارلوس باليبا ومثلت تمريرته التي مرت أمام المرمى فرصة سهلة لمينتيه غير المراقب الذي أسكنها الشباك.

وحصل اليونايتد على ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول، عندما حاول برايتون لعب الكرة خارج منطقة الدفاع، لكن تمريرة الحارس بارت فيربروخن كانت سيئة، وسقطت الكرة أمام جوشوا زيركزي داخل منطقة الجزاء.

والتحم ذراع باليبا بكتف المهاجم الذي سقط على الأرض، وأشار الحكم بيتر بانكس إلى وجود ركلة جزاء، ولم يواجه فرنانديز أي مشكلة في التسجيل ليعادل النتيجة.

واعتقد برايتون أنه كان في المقدمة مرة أخرى بعد سبع دقائق من الشوط الثاني، عندما فشل اليونايتد في إبعاد ركلة حرة منخفضة داخل منطقة الجزاء، وأنهى بيدرو الكرة، لكن فحص حكم الفيديو المساعد أشار إلى أن يان بول فان هيكي ركل قدم ديوجو دالوت وسط الزحام.

ومع ذلك، سجل الفريق الزائر على الهدف الثاني، بعد مرور ساعة عندما انطلق ميتوما نحو القائم البعيد متفوقاً على نصير مزراوي مدافع اليونايتد ليحول الكرة العرضية من مينتيه نحو الشباك.

ثم سجل برايتون الهدف الثالث، بفضل خطأ أونانا الفادح ليحسم نتيجة المباراة ويترك يونايتد أمام هزيمته العاشرة في الدوري هذا الموسم.