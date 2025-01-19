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الرياضة

مبابي يهدي ريال مدريد قمة «الليجا» في «حفل الرباعية»

مبابي يهدي ريال مدريد قمة «الليجا» في «حفل الرباعية»
19 يناير 2025 21:37

 
مدريد (رويترز)

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تألق كيليان مبابي، ليسجل هدفين، ويقود ريال مدريد لتعديل تأخره بهدف إلى انتصار كبير 4-1 على ضيفه لاس بالماس، ليرتقي حامل اللقب لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وتجاوز ريال مدريد منافسه أتلتيكو مدريد، الذي تجرع هزيمة مفاجئة 1-صفر أمام ليجانيس المتواضع، ليتصدر الترتيب برصيد 46 نقطة، متقدماً بنقطتين على غريمه المحلي صاحب المركز الثاني، بينما يتأخر برشلونة صاحب المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن الصدارة، بعد تعادله مع خيتافي 1-1.
وصدم فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، حين شاهد لاس بالماس يتقدم بهدف، بعد 25 ثانية من انطلاق المباراة، عندما حول فابيو سيلفا تمريرة عرضية من ساندرو من مسافة قريبة، لكن ريال مدريد ضغط بقوة، وتعادل مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، ​​بعد أن تعرض رودريجو لعرقلة داخل المنطقة.
وسجل إبراهيم دياز هدفاً في الدقيقة 33، ليضع ريال في المقدمة، ثم عزز مبابي تقدم فريقه، بعد ثلاث دقائق أخرى، بتسديدة رائعة من لمسة واحدة في الزاوية العليا، عقب تمريرة عرضية من رودريجو الذي سجل الهدف الرابع عقب هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 57.
وأكمل لاس بالماس المباراة بعشرة لاعبين، حين تلقى البديل بينيتو راميريز بطاقة حمراء مباشرة، بسبب تدخل عنيف ضد لوكاس فاسكيز في الدقيقة 64.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
أتلتيكو مدريد
كيليان مبابي
لاس بالماس
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