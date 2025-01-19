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الرياضة

الزمالك ينهي مجموعات «الكونفيدرالية الأفريقية» بـ 14 نقطة

الزمالك ينهي مجموعات «الكونفيدرالية الأفريقية» بـ 14 نقطة
19 يناير 2025 22:17

 
القاهرة (د ب) 

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أنهى الزمالك المصري دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية»، بالفوز على ضيفه إنيمبا النيجيري 3-1، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة للبطولة.
ورفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة، وهو الذي ضمن التأهل إلى دور الثمانية وصدارة المجموعة في الجولة الماضية، فيما تجمد رصيد إنيمبا عند 5 نقاط في المركز الثالث.
وتقدم الزمالك عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة 29، وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 48.
وفي الدقيقة 57، سجل إيفاني أنتوني الهدف الوحيد لفريق إنيمبا، فيما عاد الجزيري ليسجل الهدف الثاني له والثالث للزمالك في الدقيقة 87.
وتأهل المصري البورسعيدي إلى دور الثمانية، وذلك بعد فوزه على ضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس النتيجة.
ورفع المصري رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل رفقة مواطنه الزمالك، فيما تجمد رصيد بلاك بولز عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير. وسجل التونسي فخر الدين بن يوسف ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 22 و42 والأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، فيما سجل ريمي أكبورو هدف بلاك بولز الوحيد في الدقيقة 57.

مصر
الكونفدرالية الأفريقية
الزمالك
المصري البورسعيدي
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