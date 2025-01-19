مارتينيلي يطالب أرسنال بـ «التعلم»!



لندن (د ب أ)



شدد جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال على أهمية أن يتعلم فريقه من الأخطاء، بعد تعثره مجدداً في مشوار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وخسر أرسنال نقطتين ثمينتين، بعد التعادل مع أستون فيلا بنتيجة 2-2 ليبتعد بست نقاط عن ليفربول المتصدر الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

ويستعد أرسنال لاستضافة دينامو زغرب الكرواتي على ملعب الإمارات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، ثم يخرج لمواجهة خارج أرضه أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وقال مارتينيلي في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «نشعر بخيبة أمل، لأننا كنا نريد الفوز بالمباراة».

وأضاف اللاعب البرازيلي «لم نحقق الفوز، ولكن هذا وارد في الدوري الإنجليزي، ويجب أن نشاهد المباراة مجدداً لاكتشاف الأخطاء والتعلم منها ليتحسن الأداء في الفترة القادمة».

واستدرك في ختام تصريحاته «لكننا جاهزون للانطلاق مجددا، نحن فخورون بتمثيل أرسنال، ونتطلع للفوز في كل المباريات، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك».