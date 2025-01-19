ريفالدو ونيمار.. «التراشق اللذيذ»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم «المخضرم» ريفالدو «أسطورة» الكرة البرازيلية، إن مواطنه نيمار دا سيلفا ما كان ليأخذ مكانه في كأس العالم 2002، الذي أقيم بكوريا الجنوبية واليابان.

وكان نيمار سُئل خلال «بودكست روماريو» عن اللاعبين الذين يمكنه أن يحل محلهم في مونديال 2002 و1994و1970، المرات الثلاث التي أحرز فيها منتخب «السامبا» بطولة كأس العالم.

وقال نيمار: ألعب إلى جوار «الملك» بيليه وجاييرزينهو، وبديلاً لتوستاو في مونديال 1970، ومع روماريو وبيبتو، وبديلاً لدونجا في مونديال 1994، أما في مونديال 2002، كان يمكنني أن ألعب مكان ريفالدو.

هذا الكلام لم يعجب ريفالدو، فرد عليه عبر حسابه على «إنستجرام» قائلاً: سمعت أن نيمار يقول إنه في «أوج» مجده كان يمكنه اللعب مكاني في كأس العالم 2002، صحيح إنني أعترف بموهبته ومهاراته العالية، وأعتقد أنه كان يمكنه اللعب وقتها، ولكن ليس مكاني.

وأضاف ريفالدو: مع كامل الاحترام والإعجاب الذي أكنه لنيمار، يمكنني أن أقول بثقة متناهية إن ما يقوله ما كان من الممكن أن يحدث، لأنني في ذلك الوقت كنت في منتهى التركيز والتصميم على الفوز باللقب العالمي، لدرجة إنني لا أتصور أن يستطيع أي لاعب حتى لو كان في قمة مستواه، أن يأخذ مكاني.

وعلق قائلاً: أقول ذلك بمنتهى الحب والاحترام لشخص نيمار، ومن منطلق ثقتي في نفسي، لأنني أعرف كم كافحت من أجل أن أصبح بطلاً للعالم.

وعاد نيمار للرد عليه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: اهدأ يا صديقي، كل اللاعبين البرازيليين الذين شاركوا في كأس العالم موهوبون، وكانوا في غاية التركيز أيضاً، وبعضهم نال شرف الفوز بالبطولة، والبعض الآخر لم يوفق في ذلك، وهذا جزء من كرة القدم.

وأضاف نيمار: أنا دائماً أحترمك ولا أقلل أبداً من كونك قيمة كبيرة في كرة القدم البرازيلية، وكان الحديث في «بودكاست روماريو» مجرد دردشة تناولنا فيها الحديث عن بطولات كأس العالم الثلاث التي أحرزها منتخب البرازيل، وأعتقد أنك لا ترغب أن أحل محل رونالدو أو رونالدينيو بدلاً منك، أليس كذلك؟