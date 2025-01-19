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الوحدة بطل «كأس التحدي» في «السوبر الإماراتي القطري»

الوحدة بطل «كأس التحدي» في «السوبر الإماراتي القطري»
19 يناير 2025 23:03

 
مصطفى الديب (أبوظبي)


حسم الوحدة لقب كأس التحدي في «السوبر الإماراتي القطري» لكرة القدم، بعد الفوز على الوكرة 5-4 بضربات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت باستاد آل نهيان بالتعادل 1-1، تقدم الوكرة بهدف أحرزه عيسى العيدوني في الدقيقة 26، وعادل «العنابي» النتيجة بهدف عمر خربين في الدقيقة 61.
ونجح لاعبو «أصحاب السعادة» في تسجيل 5 من 6 ضربات ترجيح، وأهدر الأوزبكي إركينوف «الضربة الثالثة» فيما أضاع من الوكرة كل من عيسى العيدوني والمهدي علي.
جاءت المباراة متميزة على الصعيد الفني، وكذلك الحماس في المدرجات، وبدأها الوحدة بمستوى جيد وقوي، وفرض سيطرته، مقابل تراجع الوكرة إلى الخطوط الخلفية، وبعد أول ربع ساعة بدأ الوكرة في مبادلة الوحدة الخطورة، وأهدر الفريقان عدداً من الفرص الخطيرة أمام المرميين.

 

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ونجح التونسي عيسى العيدوني في تسجيل هدف التقدم للوكرة، بعد ركنية من المصري حمدي فتحي، سددها العيدوني أرضية سكنت شباك الوحدة، وحاول لاعبو «العنابي» التعويض، وأتيحت لهم أكثر من فرصة، أبرزها تسديدة عمر خربين من على حدود المنطقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الوكرة بهدف.
بدأ الوحدة الشوط الثاني بهجوم مكثف بحثاً عن إحراز هدف التعادل، وأهدر فاكوندو فرصة محققة في الدقيقة 50، وأخرى بضربة رأس بعدها بدقيقتين،
وأدرك عمر خربين التعادل للوحدة، عندما استغل خطأ دفاع الوكرة، في إبعاد الكرة في الدقيقة 61، وسط فرحة كبيرة من جمهور «أصحاب السعادة» في المدرجات.
ولم يتوقف ضغط لاعبي الوحدة، حيث واصل الفريق الهجوم، وسدد أحمد نور الله «صاروخية» تصدى لها حارس الوكرة بصعوبة في الدقيقة 67، قبل أن يبعدها الدفاع إلى ركنية، ليمنع وصول فاكوندو إلى الكرة، وتسجيل هدف التقدم، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ «أصحاب السعادة». 

 

الإمارات
إبوظبي
الوحدة
الوكرة
عمر خريبين
كأس السوبر الإماراتي القطري
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