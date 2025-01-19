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الرياضة

حمدان بن مبارك يشيد بتطوير «السوبر الإماراتي القطري» ويهنئ الفرق الفائزة

حمدان بن مبارك يشيد بتطوير «السوبر الإماراتي القطري» ويهنئ الفرق الفائزة
19 يناير 2025 23:06

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم بتطوير بطولة «السوبر الإماراتي القطري» وزيادة عدد الفرق المشاركة فيها، مؤكداً أن هذه النقلة النوعية سترفع مستوى البطولة فنياً وجماهيرياً، وستحقق المزيد من الفوائد للكرة الإماراتية والقطرية، وتسهم في تطوير عناصر اللعبة في بلدينا الشقيقين.
وأكد رئيس الاتحاد أن البطولة التي تقام بين ثمانية أندية إماراتية وقطرية ستعزز حضور بلدينا على الخريطة السياحية والرياضية العالمية، وبطولات كرة القدم تؤدي دوراً كبيراً في السياحة والاقتصاد، وتقوي أواصر الأخوة والصداقة بين الشعوب والبلدان.
وثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك الدور الذي تلعبه الجماهير في البطولة، مشيداً في الوقت نفسه بالمتابعة الإعلامية المتميزة لجميع المباريات، وقال: «إن إقامة البطولة تعد محفزاً للفرق الكروية في الإمارات وقطر، وتدفع إداراتها إلى توفير بيئة ملائمة، وتأهيل لاعبيها، وصقل مواهب نجوم المستقبل».
وثمن معالي رئيس الاتحاد جهود جميع القائمين على البطولة، مهنئاً شباب الأهلي بمناسبة حصوله على لقب درع التحدي، والنصر لتحقيقه كأس السوبر، والوصل على لقب درع السوبر، والوحدة لتحقيقه لقب كأس التحدي، وتمنى للفرق القطرية الشقيقة مزيداً من النجاح والتقدم.

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