السيتي يمزق شباك إبسويتش تاون بـ «سداسية»



إبسويتش (رويترز)



سجل فيل فودن لاعب مانشستر سيتي «ثنائية»، وصنع هدفاً آخر في أداء رائع بالشوط الأول، ليفوز فريقه 6-صفر على مضيفه إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويعود إلى «المربع الذهبي».

وبهذا الفوز الكبير رفع السيتي رصيده إلى 38 نقطة، ليحتل المركز الرابع، متفوقاً بفارق الأهداف على نيوكاسل يونايتد، لكنه لا يزال متأخراً بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة وبفارق ست نقاط خلف أرسنال ونوتنجهام فورست.

افتتح فودن التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله ماتيو كوفاتشيتش، بعد ثلاث دقائق أخرى ثم أضاف فودن الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 42، ليتقدم فريقه 3-صفر قبل الاستراحة.

وسجل جيريمي دوكو الهدف الرابع بتسديدة أبدلت اتجاهها في بداية الشوط الثاني قبل أن يصنع الهدف الخامس لزميله إرلينج هالاند، وأكمل البديل جيمس مكاتي السداسية في الدقيقة 69 بضربة رأس رائعة.

حصل إبسويتش، الذي ظل في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة، على فرصتين سانحتين مبكرتين لكن السيتي نفض عن نفسه كابوس العروض السيئة الأخيرة ولقن منافسه درساً رائعاً في فنون كرة القدم الهجومية وبمجرد أن أحرز الهدف الأول، لم يعد هناك مجال للعودة لأصحاب الضيافة.

وجاء الهدف في الدقيقة 27 عندما تبادل جيريمي دوكو التمرير مع كيفن دي بروين الذي مرر الكرة بدوره إلى فودن الذي لمسها قبل أن يسددها في المرمى ليكسر حالة الجمود.

وواصل الثلاثي إزعاج دفاع إبسويتش إذ نجح كوفاتشيتش في مضاعفة التقدم بعد ثلاث دقائق أخرى.

وشارك دوكو مرة أخرى في الجهة اليسرى حيث مرر الكرة إلى فودن الذي مررها إلى الكرواتي كوفاتشيتش الذي سدد في الشباك من على حافة منطقة الجزاء.

وواصل السيتي هجومه من الناحية اليسرى، وأتى صبره ثماره في الدقيقة 42 عندما أضاف فودن هدفه الشخصي الثاني، إذ مرت تسديدته من تحت جسد كريستيان والتون وعبرت خط المرمى.

ولم يكن هناك أي تراجع في الشوط الثاني، إذ سجل دوكو هدفاً بعد مرور أربع دقائق قبل أن يصنع هدفاً لزميله هالاند، الذي وقع عقداً لعشر سنوات مع النادي، لتصبح النتيجة 5-صفر.

وأكمل البديل جيمس مكاتي السداسية في الدقيقة 69 بضربة رأس رائعة مما أسعد المدرب بيب جوارديولا الذي بدا أن فريقه عاد إلى ما يشبه أفضل مستوياته، على الرغم من ضعف أداء إبسويتش.

وأشاد فودن بأداء فريقه الرائع في ملعب إبسويتش، وقال لشبكة سكاي سبورتس «ربما كانت هذه أفضل مباراة لنا هذا الموسم من حيث الأداء الشامل، حافظنا على الكرة في الأوقات المهمة ودافعنا جيداً، كان هذا أحد أفضل عروضنا هذا العام، نكتسب زخماً والحفاظ على لياقة اللاعبين أمر مهم، أصبح الفريق أكثر انسجاماً وترابطاً».