محمد الشرقي يشهد ختام بطولة تحدي اللياقة البدنية

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور قطاع الرياضة، في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، وأهمية المنافسات والبطولات الرياضية في تعزيز ريادة إمارة الفجيرة ومكانتها الرفيعة في أوساط الرياضة الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام فعاليات النسخة الثالثة من بطولة تحدي اللياقة البدنية «UAE STORM GAMES - FUJAIRAH»، التي أقيمت تحت رعاية سموه بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة من 45 دولة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية. وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بضرورة التطوير المستمر لقطاع الرياضة في إمارة الفجيرة، وتوفير الموارد والإمكانيات لاستقطاب البطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية، مساهمة في تحقيق استدامة وجودة القطاع الرياضي، ومواكبة تطلّعات الدولة في هذا المجال الحيوي والداعم في مسيرة النمو الشامل. وشهدت النسخة الثالثة من البطولة التي أُقيمت على مدار يومي 18 و19 يناير الجاري، مشاركة واسعة من الرياضيين من داخل الدولة وخارجها، الذين تنافسوا ضمن 10 فئات مختلفة على مجموع جوائز تجاوزت قيمتها 300 ألف درهم إماراتي.

حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين.