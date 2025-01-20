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الرياضة

نيمار على أبواب العودة إلى «نادي الطفولة»!

نيمار على أبواب العودة إلى «نادي الطفولة»!
20 يناير 2025 09:31

أنور إبراهيم (القاهرة)
يقترب البرازيلي نيمار داسيلفا «32 عاماً» لاعب الهلال السعودي من العودة إلى نادي طفولته سانتوس في مسقط رأسه، وهو الذي لعب له من 2009 إلى 2013، قبل أن يشد الرحال إلى أوروبا للعب لبرشلونة الإسباني ومن بعده باريس سان جيرمان الفرنسي، ليغادر أوروبا بعدها إلى الهلال السعودي في صيف 2023، بموجب عقد يمتد حتى صيف 2025.
وذكرت مصادر صحفية عديدة أن سانتوس أرسل عرضاً جديداً للهلال السعودي من أجل استعارة نجمه القديم لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، ولم تكشف المصادر نفسها عن قيمة هذا العرض الجديد، ولكنها أشارت إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الهلال وأن عليه أن يتخذ القرار، في الوقت الذي يتابع فيه شيكاغو فاير الأميركي باهتمام وعن قرب تطور الأحداث، حيث يرغب بدوره في ضم نجم «السامبا».
نيمار، الذي بلغ أوج مجده وتوهجه عندما كان لاعباً في برشلونة، حيث أسهم في حصوله على آخر لقب لدوري أبطال أوروبا في 2015، يشهد مغامرة صعبة للغاية ومعقدة مع الهلال بسبب كثرة إصاباته، إذ أنه بمجرد وصوله للسعودية تعرض لإصابة خطيرة بالرباط الصليبي وابتعد بسببها عن الملاعب لأكثر من عام كامل، كما أصيب إصابات أخرى متنوعة، لدرجة أنه لم يلعب مع الهلال إلا 7 مباريات فقط بمختلف المسابقات منذ وصوله، وسجل هدفاً يتيماً وصنع 3 أهداف أخرى، وهي محصلة لا تتناسب مع العقد الخرافي الذي وقعه مع مسؤولي النادي السعودي.
وإزاء هذه المحصلة الضعيفة من المباريات، حيث لم يلعب هذا الموسم إلا مباراتين فقط بسبب إصابة جديدة على مستوى أوتار الركبة، اضطر خورخي جيسوس المدير الفني للهلال إلى رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية، ما يحرمه من المشاركة في الدوري السعودي، وإن كان لم يرفع اسمه من قائمة دوري أبطال آسيا، لأنه لا يزال لاعباً متعاقداً مع النادي.
وقال جيسوس في تصريحات سابقة: على نيمار أن يحدد مستقبله ومصيره بنفسه، والأمر يتوقف أيضاً على قرار مسؤولي النادي.
وفي حالة العودة إلى البرازيل، يعود نيمار إلى ناديه الأول، سانتوس، الذي لعب له 225 مباراة، وسجل خلالها 136 هدفاً وصنع 64 هدفاً في 5 سنوات.
وأفادت بعض المصادر الصحفية السعودية بأن الهلال استقرعلى الموافقة على إعارة اللاعب لناديه القديم حتى نهاية الموسم، ولكن لا أحد من مسؤولي النادي أكد هذا النبأ حتى الآن.

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