محمد بن ثعلوب يُشيد بـ«الرباعية الإماراتية» في «السوبر»

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي عضو مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، الإنجاز الكروي لأندية الإمارات الأربعة، التي تألقت وتفوقت، وحققت ألقاب «السوبر الإماراتي القطري»، الذي اختتم مبارياته بحصد الوحدة لقب «كأس التحدي»، بعد فوزه على الوكرة بركلات الترجيح خلال المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وسبق الوحدة، تتويج الوصل بلقب درع السوبر، بعد فوزه على السد في الدوحة، ومن قبلهما تتويج شباب الأهلي بفوزه للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه علي الريان باستاد أحمد بن على في الدوحة، وكذلك فوز النصر على ضيفه قطر القطري على استاد آل مكتوم في دبي، مشيداً بفكرة الدورة الكروية الرباعية، التي يمكن أن تتطور بمرور الوقت لتسهم في طفرة كرة القدم في البلدين الشقيقين.

