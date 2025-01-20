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الرياضة

قبل «موقعة» السيتي وسان جيرمان.. نصري يسخر من «تكتيك» إنريكي!

قبل «موقعة» السيتي وسان جيرمان.. نصري يسخر من «تكتيك» إنريكي!
20 يناير 2025 10:20

أنور إبراهيم (القاهرة)
سخر الدولي الفرنسي «المخضرم» سمير نصري من الأسلوب الذي يتبعه الإسباني لويس إنريكي في قيادته الفنية لباريس سان جيرمان، ووجه إليه رسالة تحذير قبل مواجهة مانشستر سيتي بعد غدٍ الأربعاء في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويحتل سان جيرمان المركز 25 في البطولة برصيد 7 نقاط، بينما يشغل السيتي المركز 22 برصيد 8 نقاط، والمباراة ذات أهمية قصوى لكل منهما من أجل استكمال المسيرة في هذه البطولة الأوروبية الأولى للأندية.
وقال نصري في حديثه، خلال برنامج «كانال فوتبول كلوب» على قناة «بلوس» الفرنسية إنه إذا كان سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه أوليمبيك مارسيليا، فهذا لا يعني أنه في أحسن حالاته، بل أنه يرى أن انتصارات «الباريسي» غير مقنعة في أحيان كثيرة، وتتحقق بصعوبة كبيرة في أحيان أخرى، مثلما حدث في مباراة إسبالي في كأس فرنسا، ومباراة لانس الأخيرة في الدوري.

 

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واعترف نصري الذي لعب لأندية مانشستر سيتي وأوليمبيك مارسيليا وأرسنال، بأن «كتيبة» لويس إنريكي لا تقدم موسماً جيداً جداً، وقال: مباريات دوري الأبطال شيء آخر تماماً، والمدرب الإسباني يدرك المستوى الحالي لفريقه، فإذا كان يرى أن تلك أفضل فترة لسان جيرمان هذا الموسم، فإن ذلك يعني في نظري إنه موسم غير جيد، لأنني لا أرى فيه إثارة أو متعة.
ونصح نصري المدير الفني بألا يفاجئ الجميع بتشكيل غريب، لأن الخسارة أمام السيتي قد تطيح سان جيرمان خارج البطولة، مشيراً إلى أنه في مثل هذه المباريات، لا يُنصح بكثرة التغييرات في التشكيل ومراكز اللاعبين، وأنه لابد أن يكون كل لاعب على علم كامل بدوره، وقال: لا ننسى أن إنريكي يخوض هذه المباراة في غياب نجم الفريق عثمان ديمبلي للإصابة، وهو صاحب تأثير كبيرعلى أداء الفريق الهجومي.
كما حذره نصري المدير الفني من كثرة عمليات «المداورة»، وإشراك بعض اللاعبين في غير مراكزهم الأصلية التي اعتادوا عليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى ضعف إنتاج بعضهم، ما ينعكس على أداء الفريق بوجه عام.

باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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