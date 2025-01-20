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الرياضة

«قمم عربية» مرتقبة في ربع نهائي «دوري أبطال أفريقيا»

«قمم عربية» مرتقبة في ربع نهائي «دوري أبطال أفريقيا»
20 يناير 2025 10:29

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مواجهات عربية مرتقبة، بعد تأهل 6 أندية إلى «دور الثمانية»، شملت الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي، الأهلي المصري، الترجي التونسي، وبيراميدز المصري، إضافة إلى الثنائي الجنوب أفريقي ماميلودي صن دوانز وأورلاندو بيراتس.
وأسدل الستار مساء الأحد على مواجهات دور المجموعات، والتي أكمل فيها ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي عقد الدور ربع النهائي بتعادله أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي 1-1 في بريتوريا في ختام الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، وأنهى صن داونز دور المجموعات في المركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف الجيش الملكي الذي كان ضامناً تأهله منذ الجولة الماضية، فيما ودع الرجاء البيضاوي المغربي «صاحب المركز الثالث».
وبحسب نظام قرعة الدور ربع النهائي لأبطال أفريقيا، والتي لم يحدد موعدها بعد، يلعب متصدرو المجموعات الأربع في مواجهة أصحاب المركز الثاني، في ربع النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباريات الإياب على ملاعب متصدري المجموعات، فيما تراعي القرعة عدم تكرار مواجهة فريقين من نفس المجموعة.
وتقام جولة ذهاب ربع النهائي أحد يومي 28 و29 مارس المقبل، بينما تقام جولة الإياب أحد يومي 4 و5 أبريل، فيما تُلعب مباريات الدور نصف النهائي أحد يومي 18 و19 أبريل لجولة الذهاب، و25 و26 أبريل لجولة الإياب، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد يُحدد من قبل الاتحاد الافريقي في 24 مايو 2025.
وضمت قائمة المتصدرين في دور المجموعات، الهلال «السودان»، الجيش الملكي «المغرب»، أورلاندو بيراتس «جنوب أفريقيا»، الترجي «تونس»، فيما تأهل من بوابة «المركز الثاني» أندية مولودية الجزائر، ماميلودي صن دوانز، الأهلي، وبيراميدز.
وضمن الجيش الملكي المغربي، متصدر «المجموعة الثانية»، والأهلي المصري وصيف «المجموعة الثالثة»، خوض مواجهة «عربية عربية» مؤكدة في «ربع النهائي»، حيث يلتقي الجيش أحد فرق مولودية الجزائر، الأهلي المصري، وبيراميدز، فيما سيلعب الأهلي المصري أمام أحد فرق الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي، الترجي التونسي.

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المواجهات المحتملة في ربع النهائي
الهلال: ماميلودي صن داونز، الأهلي، بيراميدز
الجيش الملكي: مولودية الجزائر، الأهلي، بيراميدز
أورلاندو بيراتس: مولودية الجزائر، ماميلودي صن داونز، بيراميدز 
الترجي: مولودية الجزائر، ماميلودي صن داونز، الأهلي 

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
الهلال السوداني
الترجي التونسي
فريق الجيش الملكي
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