الفلاحي بطل الجولة الثالثة لزوارق «الفورمولا 4» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين في الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، والتي اختتمت في العاصمة أبوظبي بحضور جماهيري كبير للمنافسات، التي استمرت على مدار يومين.

في اليوم الأول للمنافسات، حقق سلطان الفلاحي قائد زورق 3 من فريق «الفرعون الأسود» المركز الأول، وحل ثانياً عبيد مبارك قائد زورق 7 من فريق عبيد مارين، وحل ثالثاً خالد سلطان المازمي قائد زورق 8 من فريق الشارقة.

وفي منافسات اليوم الثاني وختام الجولة، تمكن سلطان الفلاحي من تحقيق لقب الجولة والحلول في المركز الأول، وحل في المركز الثاني عبيد مبارك، وجاء في المركز الثالث سالم اليافعي قائد زورق 10 من فريق عبيد مارين.

وشهدت المنافسة مشاركة 12 متسابقاً على مدار يومي الجولة من الإمارات، الكويت، اليمن والسودان، وتأتي هذه الجولة كي تكون ثالثة جولات البطولة هذا الموسم، حيث تستمر المنافسات في الجولات الأخرى حتى أبريل المقبل.

من جهته أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بنجاح بطولة الإمارات للزوارق السريعة الفورمولا 4، مؤكداً أن هذا الإنجاز يبرهن على ريادة دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، وحرصها على تطوير الرياضات البحرية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية وقال: «نجاح بطولة الإمارات للزوارق السريعة الفورمولا 4 هو ثمرة العمل الجاد، والالتزام الذي أظهره جميع المشاركين والمنظمين، كما يعكس شغف دولتنا بتطوير الرياضات البحرية، سواء على مستوى البنية التحتية أو مستوى التنظيم. هذه البطولة تسهم في تعزيز حضورنا الدولي، وإبراز كفاءة أبناء الإمارات في استضافة البطولات الكبرى».

وأضاف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «نحن نعتز بالإقبال الكبير الذي شهدته البطولة، سواء من قبل المتسابقين أو الجماهير، ما يؤكد مدى شغف الجميع برياضة الزوارق السريعة، نطمح إلى مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز دور الإمارات منصة رئيسة لاحتضان الفعاليات الرياضية العالمية».

واختتم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان تصريحه قائلاً: «أود أن أشكر القائمين على البطولة كافة، من منظمين ومشاركين، على دورهم الكبير في إنجاح هذا الحدث، وأتطلع لرؤية مزيد من النجاحات والإنجازات التي تعكس الروح الرياضية العالية وقيم التميز التي نعتز بها».