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الرياضة

أتلتيكو مدريد.. نهاية قاسية لسلسلة ملحمية على يد «الغريم المتواضع»

أتلتيكو مدريد.. نهاية قاسية لسلسلة ملحمية على يد «الغريم المتواضع»
20 يناير 2025 11:19


معتز الشامي (أبوظبي)

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انتهت مسيرة أتليتيكو مدريد وسقطت حقبة الـ 15 فوزاً متتالياً السبت عندما خسر بشكل غير متوقع بهدف دون رد، أمام غريمه المحلي المتواضع ليجانيس، وهي الهزيمة التي قد تجعله يفقد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إذا فاز ريال مدريد لاس بالماس، وبعد 83 يوماً من عدم الهزيمة، وسلسلة رائعة من 15 فوزاً متتالياً في جميع المسابقات، عانى أتلتيكو مدريد من هزيمة قاسية في ملعب البلدية.
ولم يخسر الأتليتي أي مباراة منذ 27 أكتوبر 2024، منذ تعثره 1-0 أمام ريال بيتيس. ومنذ ذلك الحين، حقق 8 انتصارات في الدوري الإسباني، و4 في كأس الملك، و3 في دوري أبطال أوروبا، محققاً رقماً قياسياً جديداً للنادي.
وتمثل الانتصارات الـ15 المتتالية أطول سلسلة انتصارات في تاريخ أتلتيكو مدريد الممتد على مدار 122 عاماً، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 13 انتصاراً، والذي سجله سيميوني في عام 2012.
ووضع هذا الإنجاز النادي بين أفضل السلاسل في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، خلف فرق مثل؛ بايرن ميونيخ (23)، وريال مدريد (22)، ومانشستر سيتي (21 و20)، وبرشلونة (18)، وباريس سان جيرمان (16).
ورغم مرارة الهزيمة، كان حارس الفريق يان أوبلاك أول من أرسل الرسالة القوية بأن الهزيمة لا ينبغي أن تؤثر في الفريق، قائلاً: «لم يكن لدينا الطاقة الكافية للفوز بالمباراة، لكن بعد 15 انتصاراً خسرناها، يجب أن نمضي قدماً. أسهل شيء يمكن قوله هو أننا كنا سيئين، لكن في الحقيقة لم نفعل ذلك... لقد أتيحت لنا فرص، لسوء الحظ تم كسر السلسلة».
واختتم: «لم نفكر حتى في الفوز بـ 15 مباراة متتالية.. علينا أن نفكر في مباراة الثلاثاء. الدوري طويل، ولن ينتهي في يناير».
وسيكون التحدي القادم لأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا، إذ سيستضيف باير ليفركوزن الثلاثاء. ويحتل الفريق حالياً المركز الحادي عشر في الترتيب العام للشكل الجديد للبطولة، وسيهدف إلى تأمين مكان بين الثمانية الأوائل للتقدم مباشرة إلى دور الستة عشر.
وعلى الصعيد المحلي، يستضيف أتلتيكو فريق فياريال نهاية الأسبوع المقبل في الجولة 21 من الدوري الإسباني.
كما ضمن الفريق بالفعل مكانه في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، إلى جانب أوساسونا وليجانيس، وبرشلونة وخيتافي، وريال مدريد، وريال سوسيداد، وفالنسيا، وستقام قرعة المباريات يوم الاثنين المقبل.

أتلتيكو مدريد
ليجانيس
الدوري الإسباني
الليجا
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