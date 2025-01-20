«ثنائية» لخيول ياس في سباق العين السادس



محمد حسن (العين)

حققت خيول ياس للسباقات ثنائية مستحقة، خلال فعاليات السباق السادس لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف الذي أقيم أمسية الأحد، وتوج «ليث» للرحماني للسباقات بلقب الشوط الرئيس، فيما حققت الفرس «ألق» لإسطبلات الريف، لقب الشوط الختامي في الحفل الذي تألف من 9 أشواط، بمشاركة 128 من الخيول العربية الأصيلة، تنافست على الجوائز المالية البالغة 535 ألف درهم، وسجل الفارس برناردو بينيرو ثلاثية خلال الحفل، فيما حقق سلفستر دي سوزا ثنائية.

سجل «ساري» الفوز الأول لخيول ياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوزا، عندما حصد جائزة الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً عربية أصيلة في سن 4سنوات وما فوق، وسجل البطل 2:05:07 دقيقة.

وأضاف «رامز الوثبة» الفوز الثاني لخيول ياس، بإشراف ايريك ليمارتنيل، عندما خطف لقب رابع الأشواط لمسافة 1600متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة «إنتاج الإمارات» في سن 4 سنوات وما فوق، وسجل البطل بقيادة جوليوس موبيان 1:51:68 دقيقة.

وجاء فوز «ليث»، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم، وتنافست فيه 14 من الخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق «شروط»، وسجل البطل 1:05:02 دقيقة.

وسجل «حوافز» لسالم المرر وبإشرافه، وقيادة برناردو بينيرو، الفوز بالشوط الثاني لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، بمشاركة 9 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق من إنتاج الإمارات وسجل البطل 2:07:29 دقيقة.

وافتتح الحفل «أيه أف أسياف» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة بيرناردو بينيرو، بالفوز في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:21:64 دقيقة.

وأكمل «أيه أس فواز» لمربط العين، بإشراف ماتشي كاسبرزاك، ثلاثية الفارس برناردو بنيرو، عندما توج بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً في سن 4 سنوات وما فوق، وسجل البطل 1:52:70 دقيقة.

وخطف «منتحرير» لجلال غالب البوسعيدي، بإشراف محمد المحروقي بقيادة عبد العزيز البلوشي، المركز الأول في الشوط السادس، لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة عمر 4 سنوات وما فوق، وسجل البطل 1:52:58 دقيقة.

وظفر «أطرش» لسلطان الدرمكي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة سلفستر دي سوزا، بلقب الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم، 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجل البطل 1:07:42 دقيقة.

وكان فوز الفرس «ألق» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة راي داوسون، مسك ختام الأمسية في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وسجلت البطلة 1:06:40 دقيقة.

وشهد السباق وتوج الفائزين محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، كما حضره جمهور غفير من محبي سباقات الخيول.