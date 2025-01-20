«جودو الإمارات» بطل «دولية كازابلانكا»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، المنتخب الوطني بتحقيق الإنجاز الذهبي في ختام مشاركته ببطولة كازابلانكا الدولية المفتوحة لكبار الجودو، التي اختتمت بالدار البيضاء المغربية، وشهدت مشاركة 25 دولة.

ضمت البطولة الدولية، منتخبات الإمارات، الكويت، تونس، جيبوتي، أنجولا، الكاميرون، كندا، الكونغو، فرنسا، ألمانيا، غينيا، هونج كونج الصينية، الهند، فريق الاتحاد الدولي للجودو، كينيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مدغشقر، مالي، هولندا، النيجر، السنغال، الولايات المتحدة، بجانب المغرب.

وأكد الدرعي أن الفوز بلقب بطولة كازابلانكا على حساب منتخبات عريقة، ما كان له أن يتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلت والتخطيط السليم لاعتلاء قمة البطولة الدولية، ما أسهم في وضع اسم دولة الإمارات على قمة منصة التتويج برصيد 3 ميداليات ذهبية، بالرغم من المشاركة بـ3 لاعبين.

وقال الدرعي: «لا شك أن الفوز بـ 3 ميداليات ذهبية، قد تحقق نتيجة لجهد كبير بُذل لإعداد الفريق عقب نتائج بطولة أبوظبي جراند سلام، والذي يشكل حافزاً لجودو الإمارات، خلال الفترة المقبلة، التي تشهد العديد من المشاركات الدولية، أبرزها دورة ألعاب لوس أنجلوس 2028.

شهد ختام بطولة كازابلانكا الدولية، تتويج لاعبنا سليمان إبراهيم بذهبية منافسات وزن تحت 90 كجم بفوزه في البداية على صاحب الأرض والجمهور اللاعب المغربي إسماعيل بالقايد، ثم التونسي المخضرم عبد العزيز بن عمار، ثم المغربي وليد زيان، والفوز الذهبي على لاعب فريق الاتحاد الدولي للجودو الفضي آبازوف آستيمير.

وكانت الجولة الافتتاحية قد شهدت فوز لاعبنا الشاب الذهبي ناجي كأزيبك الذي شارك للمرة الأولى في المنافسات الخارجية بذهبية وزن 66 كجم، واللاعب كريم عبد اللطيف بذهبية وزن تحت 73 كجم، ما وضع جودو الإمارات في صدارة الترتيب العام برصيد 3 ذهبيات، وحل المنتخب الكاميروني وصيفاً بذهبيتين وفضيتين، والهندي بذهبيتين وبرونزية، بينما شارك منتخب المغرب «الرابع» بـ 59 لاعباً ولاعبة، وأحرز ذهبية واحدة.

ترأس بعثة منتخبنا في المغرب، ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام للاتحاد، ومعه المدرب فيكتور سكرتوف، بجانب اللاعبين الثلاثة الأبطال.