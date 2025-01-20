هاتون يتقدم إلى صدارة «السباق إلى دبي» للجولف

دبي (الاتحاد)

تقدم تيريل هاتون إلى صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، مستفيداً من الفوز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، التي أقيمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة، بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار أميركي.

وكسب اللاعب الإنجليزي 1,335 نقطة، ليعتلي صدارة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» لموسم 2025، الصادر اليوم الاثنين، ويتقدم بقوة في المنافسة على لقب «السلسلة الدولية» هذا الموسم أيضاً.

وجاء فوز هاتون الذي احتفل بكأس الدلة الشهير، ليكون الخامس له في بطولات النخبة لسلسلة رولكس، والثاني على الأراضي الإماراتية بعد بطولة أبوظبي إتش إس بي سي 2021.

من جانبه، تقدم النيوزيلندي دانيال هيلير إلى المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 977 نقطة هذا الموسم بالمجمل، بعدما حقق وصافة بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، ليكسب بفضلها 889 نقطة.

وأصبح الدنماركي نيكولاس هوجارد أحد أكبر المستفيدين في هذا الأسبوع، بتقدمه 104 خطوات دفعة واحدة ليصبح بالمركز العاشر في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 389 نقطة، وذلك بعدما حل بالمركز الرابع في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات جولة دي بي ورلد في الإمارات مع إقامة بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف هذا الأسبوع، علماً أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد الذي يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، يشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.