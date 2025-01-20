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الرياضة

اتفاقية تعاون بين «رجبي الإمارات» وقطر

اتفاقية تعاون بين «رجبي الإمارات» وقطر
20 يناير 2025 13:00

 
دبي (الاتحاد)
وقع اتحاد الرجبي اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره القطري، بمبنى اللجنة الأولمبية القطرية، تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الاتحادين في مجالات الإدارة والتدريب والتحكيم وتبادل الخبرات.
وقع اتفاقية التعاون محمد سلطان الزعابي، الأمين العام للاتحاد الإماراتي، ونظيره القطري عبدالله أمان الخاطر بحضور قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة، ويوسف جهام الكواري، رئيس الاتحاد القطري للرجبي، وسعود عبدالله النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي للرجبي، وعدد من الشخصيات الرياضية من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين في مجالات الإدارة والتدريب والتحكيم وتبادل الخبرات، وإقامة المعسكرات المشتركة، والعديد من البرامج والأنشطة التي تساهم في تطوير اللعبة في البلدين.
أكد محمد سلطان الزعابي، أن الاتفاقية تشجع التعاون في مجالات عديدة تخدم المنتخبات الوطنية في البلدين في منافسات الرجبي، وإقامة الدورات التحكيمية وتنظيم البطولات الودية بين المنتخبات الوطنية، ورفع كفاءة أدائها للمشاركة في المنافسات الآسيوية والدولية.
وقال عبدالله أمان الخاطر، الأمين العام للاتحاد القطري للرجبي، إن هذه الاتفاقية هدفها المحوري توطيد العلاقات بين الاتحادين وتبادل الخبرات الإدارية والفنية وإقامة المعسكرات والدورات التدريبيةو ورفع كفاءة الطب الرياضي في هذه اللعبةو بما يخدم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية. 

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