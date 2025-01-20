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الرياضة

كلباء يستعيد بيسا أمام بني ياس

كلباء يستعيد بيسا أمام بني ياس
20 يناير 2025 12:09

فيصل النقبي (كلباء) 
يستعيد كلباء، خدمات اللاعب الإيطالي دانييل بيسا في مباراته المقبلة أمام بني ياس، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية في هذا اللقاء المهم.
وأكد المدرب الصربي فوك رازوفيتش أن الفريق جاهز بكامل عناصره لخوض المباراة، مشدداً على أهمية تحقيق النقاط الثلاث، لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.
وقال رازوفيتش: «نعلم أن مواجهة بني ياس لن تكون سهلة، لكنها فرصة لنا لتعويض النقاط التي فقدناها في الجولة السابقة».
ويحتل كلباء المركز الثامن برصيد 17 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، تُعزز من موقعه في منتصف جدول الترتيب قبل ختام المرحلة الأولى من الدوري.

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