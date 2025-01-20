اعتذار علني



ملبورن (د ب أ)

تقدم مقدم البرامج الرياضية الأسترالي توني جونز، باعتذار علني اليوم للاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها عن اللاعب وجماهيره، بعدما رفض اللاعب إجراء مقابلة في الملعب في اليوم السابق احتجاجاً على هذه التصريحات.

رفض ديوكوفيتش إجراء المقابلة المعتادة بعد المباراة أمس الأحد، بعد فوزه على ييري ليتشيكا، والتأهل إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وأوضح ديوكوفيتش لاحقاً أنه رفض إجراء المقابلة مع القناة التاسعة (القناة الرسمية للبطولة في الدولة المضيفة)، بسبب «التعليقات المهينة والمسيئة»، التي وجهها ضده المقدم الرياضي توني جونز في اليوم السابق، والسخرية من الجماهير الصربية.

الواقعة مثار الجدل، شهدت توني جونز وهو يسخر من مجموعة من مؤيدي ديوكوفيتش عبر الغناء: «نوفاك مبالغ في تقديره، نوفاك أصبح من الماضي، نوفاك، أخرجوه.» واشتكى ديوكوفيتش من أن جونز «اختار عدم التقدم باعتذار علني. وكذلك فعلت القناة التاسعة»، وقال إنه «سيترك الأمر للقناة التاسعة للتعامل في هذا الأمر بالطريقة التي يرونها مناسبة».

واعتذر جونز، بشكل علني لديوكوفيتش وجماهيره، وقال إن تعليقاته كانت بهدف المداعبة. وقال جونز في برنامج «توداي» على القناة التاسعة: «تم الإدلاء بتلك التعليقات في نشرة الأخبار ليلة الجمعة، وقد اعتبرتها مداعبة. اعتبرتها مزحة، وهو ما يتماشى مع معظم الأشياء التي أقوم بها».

وقال جونز إنه اعتذر لمعسكر ديوكوفيتش صباح السبت «عن أي إهانة شعر ديوكوفيتش بأنني تسببت بها. وأنا أقف هنا، لأؤكد اعتذاري لديوكوفيتش». وأضاف: «ينبغي أيضاً أن أقول إن قلة الاحترام تم توجيهها، بطرق عديدة، إلى الجماهير الصربية.. لقد بنينا علاقة جيدة مع الجماهير الصربية.. كانت هناك مداعبة. لذا اعتقدت أن ما كنت أفعله هو تمديد لهذه المداعبة. ومن الواضح أن ذلك لم يتم فهمه على هذا النحو».

وأضاف أنه تخطى الحدود عندما قال أخرجوا نوفاك، في إشارة إلى عام 2022، عندما تم احتجاز النجم الصربي ثم ترحيله من أستراليا بسبب عدم حصوله على لقاح فيروس كورونا، وسط القيود الصارمة لدخول البلاد بسبب جائحة كورونا في ذلك الوقت.

وأضاف جونز: «هذا أغضب نوفاك، وهو ما أتفهمه بشكل كامل الآن». وأكد: «لذلك، كان وضعاً مؤسفاً. كانت تجربة شخصية صعبة بالنسبة لنوفاك. ومن الواضح أنها كانت تجربة شخصية صعبة بالنسبة لي أيضاً، ولكنني أعتقد أن الأولوية الآن هي التركيز على التنس مرة أخرى». ومن المقرر أن يلتقي ديوكوفيتش، مع الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف الثالث على العالم، غداً الثلاثاء، حيث سيواصل مسعاه لتحطيم رقمه القياسي بالفوز بلقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى.