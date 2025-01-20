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الرياضة

250 سباحاً في بطولة «أبوظبي سويم فور لايف»

250 سباحاً في بطولة «أبوظبي سويم فور لايف»
20 يناير 2025 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
شهدت بطولة «أبوظبي سويم فور لايف» للسباحة في المرحلة الأولى للبراعم والناشئين، مشاركة فعالة في المنافسات التي جرت في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بتواجد أكثر من 250 سباحاً وسباحة من 20 نادياً وأكاديمية، وتركزت المنافسات على الفئات العمرية من 9 إلى 12 عاماً، للأولاد والبنات.
ساهم اتحاد السباحة، برئاسة عبدالله الوهيبي في إدارة الحدث من خلال توفير الحكام والفنيين، وعبر الوهيبي عن سعادته بالاحترافية في التنظيم، مشيداً باستمرارية هذا الحدث للعام الثالث على التوالي، ليصبح أحد أهم المحطات للسباحة في إمارة أبوظبي والدولة.
وحصلت السباحة سجى سعد من فريق «هاي سكور» على كأس أحسن سباحة فئة 9 أعوام بنات، بينما حصل السباح خليفة خالد الكتبي من فريق أبوظبي للرياضات المائية على كأس أحسن سباح فئة 9 أعوام بنين، كما توجت نتائج أخرى بتميز السباحين والسباحين مثل السباحة ضحي عيله بكأس أحسن سباحة فئة 10 أعوام بنات من فريق أبوظبي للرياضات المائية، جواد عبدالله من فريق «توربيدو سويم سبورتس» بكأس أحسن سباح فئة 10 أعوام بنين، وكيل تشاريس بانلا من فريق أبوظبي للرياضات المائية بكأس أحسن سباحة فئة 11 عاماً بنات، وياسين أيمن من فريق أبوظبي للرياضات المائية بكأس أحسن سباح فئة 11 عاماً بنين، وماريا لوبيز من فريق أبوظبي للرياضات المائية بكأس أحسن سباحة فئة 12 عاماً بنات، وفاز جازكريستوف هيرنانديز من فريق أبوظبي للرياضات المائية بكأس أحسن سباح فئة 12 عاماً بنين.
شهدت البطولة أيضاً مشاركة مميزة من أبطال السباحة من فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي، ما يعزز فكرة الدمج والتمكين في المجتمع الرياضي.

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