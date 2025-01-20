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الرياضة

تعرف على برنامج الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا

تعرف على برنامج الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا
20 يناير 2025 12:37


 الثلاثاء:


أتالانتا (إيطاليا) - شتورم جراتس (النمسا)
موناكو (فرنسا) - أستون فيلا (إنجلترا)
سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) - شتوتجارت (ألمانيا)
النجم الأحمر بلجراد (صربيا) - أيندهوفن (هولندا)
كلوب بروج (بلجيكا) - يوفنتوس (إيطاليا)
بولونيا (إيطاليا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - باير ليفركوزن (ألمانيا)
ليفربول (إنجلترا) - ليل (فرنسا)
بنفيكا (البرتغال) - برشلونة (إسبانيا)

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 الأربعاء:
شاختار دانييتسك (أوكرانيا) - بريست (فرنسا)
لايبزيج (ألمانيا) - سبورتينغ (البرتغال)
ميلان (إيطاليا) - جيرونا (إسبانيا)
سبارتا براج (الجمهورية التشيكية) - إنتر (إيطاليا)
ريال مدريد (إسبانيا) - سالزبورج (النمسا)
فينورد (هولندا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)
باريس سان جرمان (فرنسا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)
أرسنال (إنجلترا) - دينامو زغرب (كرواتيا)
سلتيك (اسكتلندا) - يونج بويز (سويسرا) 

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